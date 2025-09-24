Momentul în care un crater uriaș înghite mașini și stâlpi de electricitate în centrul unei capitale - VIDEO

Un crater uriaș s-a format în apropierea unui spital, înghițind mai multe mașini și stâlpuri de electricitate.
Un crater adânc de 50 de metri a dus, miercuri, la evacuarea oamenilor și la închiderea circulației rutiere lângă spitalul Vajira din Bangkok, capitala Thailandei, potrivit mynews.
A fost declanșată o intervenție de urgență, după ce craterul uriaș a „înghițit” mașinile și stâlpii de electricitate, spre stupefacția localnicilor și a șoferilor aflați în zonă.
WATCH: Massive sinkhole opens up in Bangkok, swallowing parts of a busy street pic.twitter.com/401tq7fB5f— BNO News Live (@BNODesk) September 24, 2025
În jurul orei 7 dimineața (ora locală), autoritățile din Bangkok au blocat circulația pe străzile din apropierea spitalului Vajira, în centrul vechi al capitalei, după ce craterul apărut a rupt conducte de apă și a doborât cabluri electrice.
Pacienții și locuitorii din imobilele din apropiere au fost evacuați, deoarece craterul, cu un diametru de aproximativ 30 de metri și o adâncime de 50 de metri, s-a format chiar în fața spitalului public.
Un comunicat al Biroului Național de Presă din Thailanda (NBT) a precizat că groapa se extinde, dar până în prezent nu au fost raportate victime.
„Echipajele de urgență și echipele de ingineri sunt la fața locului pentru a stabiliza zona și a preveni daune suplimentare”, a transmis NBT, adăugând că o stație de utilități din apropiere a fost închisă, deoarece craterul crește „riscurile pentru infrastructură și îngrijorările pentru șoferi și pietoni”.
Sunt suspiciuni că apariția craterului ar fi legată de lucrările de construcție pentru o nouă linie de metrou subteran electric, însă autoritățile nu au oferit deocamdată o confirmare oficială.
Craterul a apărut pe fondul pregătirilor orașului Bangkok pentru ploile torențiale, pe măsură ce supertaifunul Ragasa se apropie de Delta Mekong în zilele următoare.
Guvernatorul Bangkokului, Chadchart Sittipun, s-a deplasat de urgență la fața locului pentru a evalua situația, a transmis Administrația Metropolitană din Bangkok.
Bangkok este construit pe o câmpie inundabilă, iar solurile argiloase sunt adesea invocate pentru reputația orașului de „oraș care se scufundă”, fenomen agravat, potrivit urbaniștilor, de dezvoltarea necontrolată și de supraîncărcarea rețelei de canalizare a capitalei.
de Roxana Neagu