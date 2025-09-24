Momentul în care un crater uriaș înghite mașini și stâlpi de electricitate în centrul unei capitale - VIDEO

Un crater adânc de 50 de metri a dus, miercuri, la evacuarea oamenilor și la închiderea circulației rutiere lângă spitalul Vajira din Bangkok, capitala Thailandei, potrivit mynews.

A fost declanșată o intervenție de urgență, după ce craterul uriaș a „înghițit” mașinile și stâlpii de electricitate, spre stupefacția localnicilor și a șoferilor aflați în zonă.

WATCH: Massive sinkhole opens up in Bangkok, swallowing parts of a busy street pic.twitter.com/401tq7fB5f — BNO News Live (@BNODesk) September 24, 2025

În jurul orei 7 dimineața (ora locală), autoritățile din Bangkok au blocat circulația pe străzile din apropierea spitalului Vajira, în centrul vechi al capitalei, după ce craterul apărut a rupt conducte de apă și a doborât cabluri electrice.

Pacienții și locuitorii din imobilele din apropiere au fost evacuați, deoarece craterul, cu un diametru de aproximativ 30 de metri și o adâncime de 50 de metri, s-a format chiar în fața spitalului public.

Un comunicat al Biroului Național de Presă din Thailanda (NBT) a precizat că groapa se extinde, dar până în prezent nu au fost raportate victime.

„Echipajele de urgență și echipele de ingineri sunt la fața locului pentru a stabiliza zona și a preveni daune suplimentare”, a transmis NBT, adăugând că o stație de utilități din apropiere a fost închisă, deoarece craterul crește „riscurile pentru infrastructură și îngrijorările pentru șoferi și pietoni”.

Ce ar sta la baza surpării

Sunt suspiciuni că apariția craterului ar fi legată de lucrările de construcție pentru o nouă linie de metrou subteran electric, însă autoritățile nu au oferit deocamdată o confirmare oficială.

Craterul a apărut pe fondul pregătirilor orașului Bangkok pentru ploile torențiale, pe măsură ce supertaifunul Ragasa se apropie de Delta Mekong în zilele următoare.

Guvernatorul Bangkokului, Chadchart Sittipun, s-a deplasat de urgență la fața locului pentru a evalua situația, a transmis Administrația Metropolitană din Bangkok.

Bangkok este construit pe o câmpie inundabilă, iar solurile argiloase sunt adesea invocate pentru reputația orașului de „oraș care se scufundă”, fenomen agravat, potrivit urbaniștilor, de dezvoltarea necontrolată și de supraîncărcarea rețelei de canalizare a capitalei.