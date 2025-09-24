€ 5.0784
Data publicării: 13:50 24 Sep 2025

Momentul în care un crater uriaș înghite mașini și stâlpi de electricitate în centrul unei capitale - VIDEO

Autor: Iulia Horovei
crater bangkok Sursa foto: Captură video BNO News Live, X
 

Un crater uriaș s-a format în apropierea unui spital, înghițind mai multe mașini și stâlpuri de electricitate.

Un crater adânc de 50 de metri a dus, miercuri, la evacuarea oamenilor și la închiderea circulației rutiere lângă spitalul Vajira din Bangkok, capitala Thailandei, potrivit mynews.

A fost declanșată o intervenție de urgență, după ce craterul uriaș a „înghițit” mașinile și stâlpii de electricitate, spre stupefacția localnicilor și a șoferilor aflați în zonă.

 

În jurul orei 7 dimineața (ora locală), autoritățile din Bangkok au blocat circulația pe străzile din apropierea spitalului Vajira, în centrul vechi al capitalei, după ce craterul apărut a rupt conducte de apă și a doborât cabluri electrice.

Pacienții și locuitorii din imobilele din apropiere au fost evacuați, deoarece craterul, cu un diametru de aproximativ 30 de metri și o adâncime de 50 de metri, s-a format chiar în fața spitalului public.

Un comunicat al Biroului Național de Presă din Thailanda (NBT) a precizat că groapa se extinde, dar până în prezent nu au fost raportate victime.

„Echipajele de urgență și echipele de ingineri sunt la fața locului pentru a stabiliza zona și a preveni daune suplimentare”, a transmis NBT, adăugând că o stație de utilități din apropiere a fost închisă, deoarece craterul crește „riscurile pentru infrastructură și îngrijorările pentru șoferi și pietoni”.

Ce ar sta la baza surpării

Sunt suspiciuni că apariția craterului ar fi legată de lucrările de construcție pentru o nouă linie de metrou subteran electric, însă autoritățile nu au oferit deocamdată o confirmare oficială.

Craterul a apărut pe fondul pregătirilor orașului Bangkok pentru ploile torențiale, pe măsură ce supertaifunul Ragasa se apropie de Delta Mekong în zilele următoare.

Guvernatorul Bangkokului, Chadchart Sittipun, s-a deplasat de urgență la fața locului pentru a evalua situația, a transmis Administrația Metropolitană din Bangkok.

Bangkok este construit pe o câmpie inundabilă, iar solurile argiloase sunt adesea invocate pentru reputația orașului de „oraș care se scufundă”, fenomen agravat, potrivit urbaniștilor, de dezvoltarea necontrolată și de supraîncărcarea rețelei de canalizare a capitalei.

