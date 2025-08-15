Miză cu ego încins în războiul Ucraina-Rusia. Trump își pregătește drumul spre Oslo. Cine ar pierde? Noi toți

Donald Trump pare să joace acum una dintre cele mai importante cărți ale carierei sale politice: Poziția de mediator între Rusia și Ucraina.

Nu e doar geopolitică, e și o chestiune de ego. În 2009, Barack Obama a primit Premiul Nobel pentru Pace la doar câteva luni după ce a devenit președinte, o distincție văzută de mulți drept nemeritată, acordată mai degrabă pentru speranțele pe care le genera decât pentru realizări concrete.

Donald Trump ar putea vedea în intermedierea unui acord între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski ocazia perfectă de a obține și el Premiul Nobel pentru Pace. Diferența ar fi că, spre deosebire de Barack Obama, el ar veni cu o „realizare” palpabilă: Încetarea focului în Ucraina.

Numai că scenariul cel mai plauzibil nu ar fi o pace deplină, ci un conflict înghețat, luptele se opresc, iar problema teritoriilor disputate e amânată pe termen nedefinit. Toți cei implicați ar putea ieși cu un câștig. Donald Trump ar proclama: „Am reușit să opresc războiul”. Vladimir Putin ar păstra teritoriile ocupate și ar ieși din izolare parțială. Volodimir Zelenski, presat de lipsa sprijinului militar și economic, ar putea prezenta încetarea focului drept o „victorie temporară” care salvează vieți.

Cine ar pierde? Noi toți. Un conflict înghețat ar menține tensiunile în regiune și, implicit, prețul petrolului la cote ridicate. Să nu uităm: Înainte de războiul din Ucraina, prețul petrolului era la jumătate din prețul actual și în scădere constantă, pe măsură ce creșteau investițiile în energie regenerabilă.

Un astfel de „acord” ar fi, de fapt, o fotografie de moment: Aparent pace, în realitate o pauză strategică pentru toți actorii implicați. Și poate, pentru unii, o rampă de lansare spre Oslo, acolo unde se înmânează Premiul Nobel pentru Pace.

Vineri, 15 august 2025, preşedintele american, Donald Trump, se întâlneşte, în Alaska, cu omologul său rus, Vladimir Putin, în cadrul unui prim summit SUA-Rusia, ce are loc după invazia Rusiei în Ucraina, în 2022. Cel mai recent summit SUA-Rusia a avut loc în 16 iunie 2021, la Geneva, unde Vladimir Putin s-a întâlnit cu Joe Biden. De asemenea, Donald Trump s-a mai întâlnit cu preşedintele Putin la 16 iulie 2018, la Helsinki, în cadrul primului său mandat de preşedinte al SUA.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat, la 8 august 2025, pe reţeaua sa Truth Social, că „mult aşteptata întâlnire" cu omologul său rus, Vladimir Putin, va avea loc pe 15 august 2025, în statul american Alaska (nord-vest). Preşedintele american, care a promis în repetate rânduri că va pune capăt războiului din Ucraina, a vorbit cu omologul său rus de mai multe ori la telefon în ultimele luni, dar nu l-a mai întâlnit personal de când s-a întors la Casa Albă în al doilea mandat, conform AFP.

