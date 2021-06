Mircea Badea, "reparaţie morală" despre cascada Bigăr. Ce nu a înţeles despre "neglijenţa omului"

"Trebuie să fac o cuvenită reparaţie morală cascadei Bigăr. Am crezut că e o trufie locală, că noi toţi avem pe aici prin România treaba asta, că avem cel mai frumos orice, nu contează ce. Aşa am fost învăţaţi la şcoală în comunism. În România, noi suntem miezul! Ceea ce e un neadevăr, sigur! Dar aşa am crezut eu şi cu cascada Bigăr, despre care se spune că e cea mai frumoasă din lume. Am crezut că a venit un românache şi a zis 'hăhă, e cea mai frumoasă din lume', înainte să râgâie bere la pet.

Dom'le, GREŞIT. Deci trebuie să fac o cuvenită reparaţie morală cascadei Bigăr. Asta după ce am citit în reputatul cotidian sau ce, Libertatea, al respectatului Tolontan, frumosul articol 'De ce s-a prăbuşit cascada Bigăr'. Dacă vreţi, putem face o anchetă mai reuşită decât la Arad. Nu ştiu ce urme de ADN putem găsi la cascada Bigăr, dar s-ar putea ca ancheta să ne iasă mai bine decât la Arad. Începe aşa: 'unul dintre cele mai frumoase obiective din parcul naţional Cheilei Nerei-Beuşniţa, desemnat în 2013 drept cea mai frumoasă cascadă din lume de revista World Geography'. A, deci nu noi, românaşii, am spus despre cascada noastră că e cea mai frumoasă din lume, ci o reputată revistă internaţională.

Nu ştiu ce cascade au mai apărut din 2013 încoace, că bănuiesc că dacă era cea mai frumoasă din lume atunci, şi în 2020 şansele sunt că tot cea mai frumoasă era. Şi în 2021. Că nu apar cascade aşa, la ordinea zilei. Natura le produce, dar necesită timp", a declarat Mircea Badea.

Cauzele prăbuşirii: naturale sau neglijenţa omului? "Asta nu am înţeles"

"Acum avem două cauze: cele naturale şi neglijenţa omului. Asta nu am înţeles. Adică natura nu e când ea, pur şi simplu, se produce? Ea pe ea însăşi. Dacă intra unul cu maşina în cascada Bigăr, da, era neatenţia omului. Altfel, de la ce vine neglijenţa omului, dacă e natură? În ce sens poţi să fii ne-neglijent? Dacă e o treabă naturală, te apuci să o baţi în cuie?", a mai spus Badea.

Acesta a menţionat şi explicaţiile activistului de mediu Mircea Jumanca, care spunea că prăbuşirea cascadei a fost provocată de intervenţia omului.

"Habar nu am dacă a fost deturnat nu ştiu ce curs de apă. Dar un lucru e sigur. Pe planetă, natura creează tot felul de harneli şi apoi tot ea le transformă în alte harneli. Cum ar fi de exemplu că speciile din zilele noastre nu mai sunt alea de acum 200.000 de ani. Poate or mai fi nişte gândaci. Pentru că asta face natura. Noi acum, cu atâţia activişti de mediu, avem senzaţia că speciile care dispar, cascadele care dispar, sau clima care se încălzeşte, e din cauza omului. Că asta ni se spune zilnic, de dimineaţă până seara. Dar asta face natura! Habar nu am dacă omul o fi avut vreo intervenţie în prăbuşire, dar mi s-ar fi părut bizar ca omul să fi avut o intervenţie în neprăbuşire. Că atunci nu mai era naturală. O construiam, puneam faianţă, gresie, rigips, tapet, şi făceam o cascadă, Bigăr and Bigăr îi ziceam", a concluzionat Mircea Badea.

Acest articol reprezintă o opinie.