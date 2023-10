Ministrul încolțit de sindicaliști. „La Poșta Română lucrurile merg prost din cauza managementului”

Poștașii au mai multe nemulțumiri, printre care se află lipsa unui sistem de salarizare transparent, motivant şi nediscriminatoriu, fapt care a condus la situaţia inacceptabilă de astăzi din Poşta Română. Aproximativ 17.000 dintre angajaţi, adică 80% din personal, câștigă salariul minim pe economie, indiferent de funcţie, studii, responsabilităţi, experienţă profesională.



De asemenea, Sindicatul Lucrătorilor Poştali din România (SLPR) subliniază că există un risc uriaş ca, odată cu creşterea salariului minim pe economie, de la 1 ianuarie 2024, Poşta Română să intre în procedură de insolvenţă sau să concedieze multe mii de angajaţi.



Totodată, sindicaliştii reclamă lipsa politicilor coerente de dezvoltare şi sustenabilitate a CNPR, lipsa de transparenţă şi predictibilitate în actul de management, precum şi lipsa dialogului social la nivelul Poştei Române,

O parte dintre sindicaliști s-au întâlnit cu Ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, Bogdan Ivan, spunându-i nemulțumirile în față. Mai mult, ministrul a recunoscut, în mod indirect, faptul că situația dezastruoasă de la Poșta Română ar fi cauzată de managementul defectuos, fapt pe care ar vrea să îl rezolve 'cu oameni foarte capabili din zona de business pe tot ceea ce înseamnă companii private'.

'Domnule ministru, poate reușiți să faceți și pentru noi ceva pentru că salariile sunt mizerabile!', i-a spus o sindicalistă ministrului.

'În 33 de ani toate au fost în cap. Acum, la 1 octombrie și, apoi, la 1 ianuarie vom crește salariile. Avem o prioritate, respectiv stabilirea salarizării corecte. Nu poți să dai din pix, cum ai tu chef la unii sau la alții (...) Chiar vrem să o scoatem la capăt. Eu acum știți ce fac? Am căutat în zona de business oameni foarte capabili pe tot ceea ce înseamnă management pe companii private mari, ca să vedem cum se aduc bani în plus la companie. Repet, am vorbit cu oameni care chiar știu cum să facă business.', a răspuns Bogdan Ivan.

'Aici e problema, la management!', au replicat sindicaliștii.

Amintim faptul că miercuri, o delegaţie a sindicaliştilor a avut discuţii cu ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, Bogdan Ivan, şi cu conducerea CN Poşta Română. Astfel, sindicaliştii din Poşta Română au decis să suspende protestele programate joi şi vineri, urmând ca săptămâna viitoare să demareze discuţii cu managementul companiei pe marginea cererilor salariaţilor.

