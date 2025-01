Ministrul Culturii anunță demiterea directorului Muzeului Național de Istorie

Ministrul a explicat decizia într-o conferință de presă:

"E o situație neplăcută și pentru dânsul, dar l-am simțit depășit de această situație pe parte de comunicare", a spus Natalia Intotero.

Ministrul a detaliat pașii care au dus la această decizie, menționând că a emis mai multe solicitări către Muzeul Național de Istorie.

"După ședința de guvern, ajunsă la minister, am emis câteva solicitări. Am rugat toți managerii de muzee să ne comunice până joi ce sisteme de pază și securitate are fiecare. Până joi, să ne spună dacă au bunuri culturale în afara țării.

Am făcut o solicitare către Ernest Oberlander-Târnoveanu să ne comunice de urgență toate demersurile aferente organizării expoziției, de la oportunitatea desfășurării la acel muzeu și toată corespondența cu managerul muzeului olandez. Nu am primit informații cu privire la oportunitatea acestei expoziții".

Natalia Intotero a explicat că lipsa de comunicare din partea directorului muzeului a fost un factor major în luarea deciziei.

"Am avut o întâlnire cu directorul muzeului prin care mi-am expus nemulțumirea față de modul de comunicare în situația de criză. E important să oferim răspuns la răspuns. E o durere ce nu poate fi exprimată în cuvinte.

Am avut o dificultate, eram în drum spre Polonia, era o dificultate de semnal la telefon. Îmi aduc aminte că în prima seară, în data de 25, după ce am aflat de această nenorocire, ați început să mă sunați nonstop și eu v-am răspuns. Dar eu nu primeam informații din țară de la Muzeul Național de Istorie a României".

Ministrul a reiterat că decizia nu a fost una ușoară, dar că lipsa de cooperare a directorului a fost decisivă.

"Am fost pusă într-o situație penibilă. Eu sunt un om al dialogului. Nu am venit aici ca să dau pe cineva afară. Eu vreau să fac echipă. Cei din subordinea mea trebuie să-mi transmită informațiile rapid. Poate că și dânsul a fost presat. E o situație neplăcută și pentru dânsul, dar l-am simțit depășit de această situație pe parte de comunicare".

Natalia Intotero a precizat că i-a cerut lui Ernest Oberlander-Târnoveanu să-și prezinte demisia de onoare, dar acesta a refuzat. "I-am solicitat directorului să-și prezinte demisia de onoare, a refuzat. În consecință, am mers mai departe, am denunțat contractul de management, va fi un termen de 15 zile de preaviz", a adăugat ministrul.

