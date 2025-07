Ministrul Agriculturii cere investiţii în zootehnie. "Celelalte state nu mai pot". Exemplu cu Olanda, Franţa şi Austria

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, spune că România se află în momentul ideal pentru a face investiţii în zootehnie, cu precădere în creşterea porcilor, şi dă exemplul ţărilor occidentale, precum Franţa, Olanda sau Austria. Iată ce avantaj are România.

"În 2023, am deschis un program pe reproducţie la carnea de porc. Noi aveam investiţii haotice în România. Noi dădeam bani, pe fonduri europene, să se realizeze ferme de îngrăşare de porc, dar nu le dădeam de reproducţie. Şi trebuia să achiziţioneze, cei care aveau ferme de îngrăşare, purcelul din UE cu 125 euro. În România, un purcel îl produci cu 60 euro. Diferenţa de bani pleca în străinătate. Importai 3 milioane de purcei, 200 de milioane plecau din România. Nu rămâneau în companiile româneşti, care să se poată dezvolta şi să facă profit. Acea diferenţă era exact profitul societăţii.

Şi am reuşit, am finalizat 1,5 milioane de purcei în România, fermele sunt deja populate, lucrurile astea se văd şi la INS. La pui am crescut cu 11,8%, iar la porc undeva cu 6-7%. Dar, care mai este avantajul nostru?

În Olanda, Austria, Franţa şi în toate ţările care creşteau porc, având o suprafaţă agricolă mică, nu ca România care are 14 milioane de hectare, statul lor vine cu bani ca să închidă fermele. Pentru că produc foarte multe dejecţii şi nu mai au suprafaţă unde să le dea.

Noi, România, având o suprafaţă mare, nu avem nicio problemă. Acum este momentul să investim în zootehnia din România, pentru că celelalte state nu mai pot să producă, şi trebuie să închidă fermele. Terenurile din acele state s-au infectat atât de mult, încât nu mai produc nici cereale. Dejecţia este îngrăşământ natural, dar la un moment dat e prea mult. Are aciditate! Trebuie să faci nişte probe, nu poţi arunca cu aciditate foarte multă, pentru că îţi afectează culturile", a declarat Florin Barbu la DC News TV.

"Pesta porcină, o poveste"

"Este o poveste pesta porcină. Dacă noi avem 3 milioane de porci, faci pestă porcină şi sacrifici un milion, mai rămâi cu 2 milioane de porci. Dar dacă ai 9 milioane şi sacrifici un milion, rămâi cu 8. Sunt sigur şi că în perioada următoare va ieşi vaccinul pentru pesta porcină, deci scăpăm. Noi acum suntem undeva la 4,8 milioane de porci la nivel industrial", a mai spus ministrul Agriculturii.

