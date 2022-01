Miley Cyrus a rămas cu sânii goi pe scenă, după ce i-a căzut topul în timpul unui concert de Revelion - VIDEO

Cântăreața Miley Cyrus a intrat în 2022 cu un moment memorabil. Ea avut parte de un accident în timpul unui concert de Revelion. În timp ce era pe scena, topul artistei s-a desfăcut, cântăreața rămânând cu sânii la vedere. Vedeta a reacționat rapid, l-a prins imediat și apoi s-a întors cu spatele și l-a lăsat să cadă, mergând, în timp ce cânta, spre spatele scenei. Apoi, a revenit cu un sacou roșu pe ea, scrie Daily Star. Tânăra de 29 de ani fusese îmbrăcată un top argintiu susținut de bretele care s-au desprins destul de ușor în timpul dansului pe scenă.

“Cu siguranță toată lumea se uită la mine acum”, a glumit apoi artista.

„Chiar și așa sunt cele mai multe haine pe care le-am purtat vreodată pe scenă”, a continuat ea.

Momentul a fost intens vizualizat și comentat pe Internet. Internauții au recunoscut că Miley Cyrus a reacționat extraordinar, deși a avut parte de un moment jenant.

„Mă uit la televizor în direct pentru prima dată în ultimii ani, iar Miley Cyrus explodează. Wow.”, a glumit un internaut.

Welp, 2022 starts with Miley Cyrus losing her top while singing live on national TV. #HAPPYNEWYEAR2022 #MileysNewYearsEveParty pic.twitter.com/yHg9OvLejK