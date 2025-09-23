Mesaj neașteptat de la Trump: Rusia poate fi învinsă, Ucraina își poate lua pământurile înapoi

Trump, care s-a întâlnit cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Organizația Națiunilor Unite, marți, a mai afirmat anterior că atât Kievul, cât și Moscova ar trebui să cedeze teritorii pentru a încheia războiul, scrie Reuters.

„Cu timp, răbdare și sprijin financiar din partea Europei și, în special, a NATO, frontierele inițiale de la care a început acest război reprezintă foarte mult o opțiune”, a spus Trump într-o postare pe platforma sa Truth Social.

Trump a criticat modul în care Rusia duce războiul, afirmând că a luptat „fără scop” într-un conflict pe care „o adevărată putere militară” l-ar fi câștigat „în mai puțin de o săptămână”.

„Putin și Rusia se confruntă cu probleme economice MAJORE, iar acum este momentul ca Ucraina să acționeze”, continuă postarea.

Trump a declarat că SUA vor continua să furnizeze arme NATO „pentru ca NATO să facă cu ele ceea ce dorește”.

Textul integral scris de Donald Trump

„După ce am înțeles pe deplin situația militară și economică dintre Ucraina și Rusia și după ce am văzut problemele economice pe care le cauzează Rusiei, cred că Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene, se află într-o poziție de a lupta și a RECÂȘTIGA întreaga Ucraină în forma sa originală. Cu timp, răbdare și sprijin financiar din partea Europei și, în special, a NATO, granițele originale de la care a început acest război sunt foarte mult o opțiune. De ce nu? Rusia a luptat fără scop timp de trei ani și jumătate într-un război pe care o putere militară reală l-ar fi câștigat în mai puțin de o săptămână. Acest lucru nu este o dovadă de excelență a Rusiei. De fapt, îi face să pară „un tigru de hârtie.”

Când oamenii care trăiesc la Moscova și în toate marile orașe, orașele mici și districtelor din întreaga Rusie vor afla ce se întâmplă cu adevărat în acest război, faptul că este aproape imposibil pentru ei să obțină benzină din cauza cozilor lungi care se formează și toate celelalte lucruri care au loc în economia lor de război, unde cea mai mare parte a banilor este cheltuită pentru a lupta cu Ucraina, care are un spirit extraordinar și devine tot mai puternică, Ucraina ar putea să-și recupereze țara în forma sa originală și, cine știe, poate chiar să meargă mai departe decât atât!

Putin și Rusia se află într-o mare problemă economică, iar acum este momentul ca Ucraina să acționeze. În orice caz, le urez numai bine ambelor țări. Vom continua să furnizăm arme către NATO pentru ca NATO să facă cu ele ceea ce dorește. Mult noroc tuturor!“, a scris Donald Trump, pe Truth Social.