Mesaj clar din armata ucraineană: Ori învingem, ori murim

Armata Ucrainei a distrus un turn de comunicaţii aflat pe teritoriul Rusiei, folosind o dronă kamikaze, anunţă surse militare ucrainene. Locaţia nu a fost comunicată. Artileria ucraineană ar fi lovit azi şi un cartier general al mercenarilor din grupul Wagner, care luptă pentru Rusia. Informaţia vine atât din surse ucrainene - guvernatorul regiunii Luhansk din estul ţării, cât şi de la jurnalişti pro ruşi. Nu este clar câte victime sunt, spune BBC.

Este o pauză operaţională aproape totală în sudul Ucrainei, după ce artileriştii şi rachetiştii ucraineni au distrus podurile de peste Nipru, punând armata rusă de ocupaţie în situaţia de a rămâne izolată în regiunea Herson, fără posibilităţi de aprovizionare cu arme, muniţii şi alte materiale. Profitând de această acalmie, mai multe convoaie cu alimente şi carburanţi din regiunea Odesa au intrat în weekend în Mikolaiv, pentru a veni în sprijinul populaţiei. Crucea Roşie din Mikolaiv împreună cu mai multe ONG-uri umanitare şi autorităţile oraşului pregătesc populaţia pentru iarna ce va urma şi nu va fi deloc uşoară, după cum a declarat pentru Radio România Actualităţi viceprimarul Mikolaivului, Vitali Lukov.

"Eu preconizez două variante: ori noi, ori pe noi, adică ori învingem, ori murim. Sigur, noi ne dorim să învingem şi ne dă încredere faptul că artileria ucraineană, în ultima vreme, are rezultate remarcabile. Dacă, însă, vorbim despre problema oraşului, ne pregătim de iarnă şi înţelegem că situaţia va fi dificilă. Nu vom avea acces la încălzire şi apă potabilă. Informăm şi pregătim populaţia de acum pentru aceste probleme", a declarat Vitali Lukov, citat de Rador.

Ce se întâmplă la Zaporojie

În ce priveşte situaţia de la centrala nucleară de la Zaporojie, în jurul căreia în ultima săptămână au fost semnalate numeroase atacuri cu rachete, Rusia susţine că va face "tot ce este necesar" pentru a permite specialiştilor de la Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică să o viziteze. Moscova şi Kievul s-au acuzat reciproc de atacuri şi că prin acţiunile lor riscă un accident nuclear. Centrala nucleară Zaporojie, cea mai mare din Europa, este ocupată de forţele ruse de la începutul invaziei în Ucraina.

Cu toate astea, Rusia consideră că este periculos ca cei de la AIEA să treacă prin Kiev pentru a ajunge la Zaporojie.

"Imaginaţi-vă ce înseamnă să se treacă prin Kiev, înseamnă să se ajungă la centrala nucleară prin linia întâi", a spus jurnaliştilor, conform RIA, Igor Vişnevetski, directorul adjunct al Departamentul de proliferare nucleară şi control al armelor din ministerul rus de externe."Acesta este un risc uriaş având în vedere că forţele armate ale Ucrainei nu sunt toate formate în acelaşi mod".



Purtătorul de cuvânt al ONU, Stephane Dujarric, a declarat luni, la New York, că secretarul general al ONU a evaluat că organizaţia are logistică şi capacitatea de securitate necesare pentru a putea sprijini orice misiune a Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA) la centrala Zaporojie, controlată de forţele ruse.



Conform agenţiei de presă Tass, Igor Vişnevetski a mai declarat că o astfel de misiune nu are mandat pentru a aborda "demilitarizarea" centralei nucleare Zaporojie, aşa cum cere Kievul, deoarece se poate ocupa doar de "îndeplinirea garanţiilor AIEA".

