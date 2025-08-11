Merz vrea să se consulte cu Trump și Zelenski înainte de întâlnirea liderului american cu Putin

Cancelarul german Friedrich Merz plănuieşte să se consulte miercuri cu preşedintele american Donald Trump, cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi cu lideri europeni cu privire la războiul din Ucraina, a declarat luni guvernul de la Berlin, informează dpa și Agerpres.



Videoconferinţa va avea loc înainte de întâlnirea de vineri, din Alaska, a preşedintelui american Donald Trump cu omologul său rus, Vladimir Putin, consacrată încheierii războiului din Ucraina.



Înaintea discuţiilor cu preşedintele Trump şi vicepreşedintele JD Vance este planificată o întâlnire virtuală între Merz, Zelenski şi liderii Franţei, Regatului Unit, Italiei, Poloniei şi Finlandei, a declarat un purtător de cuvânt al guvernului german.



Este de aşteptat ca la această discuţie telefonică să mai participe preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi secretarul general al NATO, Mark Rutte.



Întâlnirea planificată între Trump şi Putin va avea loc la peste trei ani după ce Rusia a invadat Ucraina, iar guvernul german a subliniat importanţa implicării Ucrainei în orice soluţie de pace.



Summitul ar putea fi "un moment foarte, foarte important pentru evoluţia ulterioară a acestui război teribil", a declarat luni, la Berlin, adjunctul purtătorului de cuvânt al guvernului german, Steffen Meyer.



El s-a referit la declaraţiile cancelarului Merz, care a explicat la postul de televiziune public german ARD că se bazează pe implicarea ucrainenilor.



Purtătorul de cuvânt a spus că "dacă scopul este de a realiza o pace cu adevărat durabilă şi justă, atunci este complet exclus să obţinem acest lucru peste capul poporului ucrainean".



Polonia a subliniat, de asemenea, implicarea Ucrainei în orice soluţie de pace înaintea întâlnirii planificate între Trump şi Putin.



Kievul respinge cu fermitate orice concesii teritoriale, aminteşte dpa.

