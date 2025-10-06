Medvedev, fostul președinte rus, amenință Europa: „Trebuie să tremure ca animalele conduse la abator”

Frica, instrument de politică

Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, a provocat îngrijorare și indignare cu un mesaj postat pe canalul său de Telegram, în care sugerează că europenii trebuie să simtă pe propria piele pericolul războiului. „De fapt, motivele acestei panici din jurul «dronelor rusești» pot fi oricare dintre cele menționate sau o combinație a acestora. Nu asta este important. Principalul lucru este ca europenii înguşti la minte să simtă pe propria piele ce înseamnă pericolul războiului. Să le fie teamă și să tremure ca niște animale proaste într-o turmă, care sunt conduse la abator. Să facă pe ei de frică, presimțind sfârșitul lor apropiat și dureros”, a scris Medvedev.

Declarațiile sale vin pe fondul apariției repetate a dronelor neidentificate deasupra mai multor țări europene. În ultimele săptămâni, astfel de UAV-uri au fost semnalate lângă aeroporturi și baze militare din Danemarca, Germania și Belgia, perturbând inclusiv funcționarea aeroportului din München de două ori. Deși nimeni nu a acuzat direct Rusia, oficialii occidentali au sugerat că Moscova s-ar afla în spatele acestor incidente.

Scenarii de frică și tensiune

Medvedev a comentat scenariile posibile ale prezenței dronelor, menționând o serie de ipoteze care variază de la provocări ucrainene și activitatea mișcărilor pro-ruse, până la teste ale sistemelor de apărare aeriană sau chiar simple glume ale localnicilor. El a spus: „Orașele europene au fost cuprinse de epidemia UFD, sau Unidentified Flying Drones (drone zburătoare neidentificate). UAV-urile sunt peste tot: lângă bazele militare, în aeroporturi, în câmpuri și deasupra orașelor. Ale cui sunt – nu este clar. Care sunt versiunile?”

Fostul președinte și premier rus a adăugat cu ironie că simpatizanții Rusiei din străinătate nu își vor „irosi resursele ieșind din clandestinitate”, în timp ce a punctat că serviciile locale trebuie să-și testeze pregătirea pentru eventuale atacuri cu drone. Într-o notă provocatoare, Medvedev a încheiat comentariul subliniind că europenii merită să trăiască în frică extremă și că ar putea înțelege „ce înseamnă războiul” doar astfel.

De asemenea, el a făcut referire directă la lideri occidentali, afirmând că europenii ar putea „tăia capetele unor monștri precum (cancelarul german Friedrich) Merz și (președintele francez Emmanuel) Macron, care fac bani și puncte politice din sânge”. Publicația ucraineană Ukrainska Pravda a remarcat că Medvedev folosește aceste comentarii pentru a sugera un scop al incursiunilor cu drone, fără a afirma explicit că Rusia este implicată.

Pe fundalul acestor declarații, Vladimir Putin a intervenit joi la forumul Valdai, ridiculizând acuzațiile aduse Rusiei. Liderul rus a numit „isteria alimentată de europeni” drept o încercare de a distrage atenția de la problemele Occidentului și a ironizat capacitățile militare ruse, afirmând că armata „nu are drone capabile să zboare până la Lisabona”. În același ton ironic, Putin a promis că nu va mai „survola Danemarca”, unde au avut loc închideri de aeroporturi, adăugând: „Nu o voi mai face, promit”.