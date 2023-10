Mărturia unui bărbat care spune că s-a întors din morți. "Am stat într-un sac mortuar 45 de minute"

Vincent Tolman, un bărbat din Texas, spune că s-a întors din morți. El a povestit pentru Insider experiența sa.

"Am murit pe podeaua băii de la Utah Dairy Cream, într-o noapte rece din ianuarie 2002. Prietenul meu și cu mine luasem un supliment suspect pe care îl cumpărasem online, dar în momentul în care l-am consumat, am știut că ceva nu era în regulă. Ne-am repezit la cel mai apropiat restaurant în speranța că ceva mâncare ne va face să ne simțim mai bine. În schimb, a început să îmi fie foarte greață, așa că m-am închis în cabina de la toaletă. Deodată, un fior rece ca gheața a trecut peste corpul meu, năvălindu-mă peste coapse și în piept. Atunci lumea a început să se învârtă.

M-am prăbușit, iar următorul lucru pe care mi-l amintesc este cum mă priveam de sus. Am privit, calm, cum paramedicii se grăbeau în baie și încercau să mă resusciteze.

"Nu m-am recunoscut la început"

Nu m-am recunoscut la început. Persoana pe care am văzut-o nu semăna cu mine: fața era de un violet strălucitor și avea pete galbene pe ea. Părea un cadavru fals, nu am înțeles că eu sunt acela. Am urmărit cum medicii încercau să-l resusciteze pe bărbat, dar la scurt timp s-au oprit și au renunțat. L-au închis într-un sac galben și l-au dus în spatele unei ambulanțe.



L-am tot urmărit pe bărbat în timp ce ambulanța a plecat. La aproximativ 45 de minute, în drumul spre spital, un medic care se afla în prima săptămână de serviciu a decis să încerce să mai simtă pulsul încă o dată. După câteva minute de verificare și reverificare, medicul a spus că a simțit un puls slab pe piciorul meu. A intrat în acțiune și a început să-mi alimenteze cu oxigen plămânii și să mă conecteze la un defibrilator.



Nu au existat rezultate după prima undă de șoc. Dar după a doua rundă, a primit o bătaie a inimii, iar după a treia rundă, a primit o bătaie constantă. Era slab, dar era constant și era suficient pentru a susține viața. M-au dus pe patul de spital, iar apoi am simțit că cineva îmi prinde brațul stâng și m-a lovit: corpul era, de fapt, al meu. M-a simțit atât de sfâșietor. Am stat într-un sac mortuar 45 de minute. Cum aș fi putut să-mi urmăresc propria moarte în tot acest timp?

Bărbatul a fost în comă timp de 3 zile

Am fost în comă timp de trei zile, oficial declarat ]n moarte cerebrală de către medici. Au spus familiei mele că am șanse mici de supraviețuire. Dar în acele trei zile, cred că am călătorit în „partea cealaltă”. Am fost întâmpinat cu sentimente de dragoste și am văzut frumusețea divină, pe care le descriu în cartea mea.



Dar știam, în adâncul sufletului, că nu era încă timpul meu. Așa că trei zile mai târziu, am deschis ochii în spital. Fizic, am fost complet bine. Chiar am fost descris drept un "miracol" de către neurologul meu", susține bărbatul.

