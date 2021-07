Marius Șumudică, implicat într-un accident de circulație în Cluj-Napoca. "Nu v-ați săturat de cancan-uri?"

Antrenorul echipei CFR Cluj, Marius Șumudică, a fost implicat, joi, în Cluj-Napoca, într-un accident de circulație. Șumudică se afla la un semafor, iar, în momentul în care a vrut să vireze la dreapta, a fost lovit de un troleibuz. Potrivit Ziarului de Cluj, vina pentru producerea accidentului i-ar aparține lui Marius Șumudică, deoarece acesta ar fi intrat pe banda greșită, destinată doar mijloacelor de transport în comun.

Șumudică: Nu v-ați săturat de cancan-uri?

“Sunt un pic afectat așa și de un incident pe care l-am trăit astăzi…fiind lovit de un troleibuz. Practic mașina mea, autovehiculul cu care circulam, a fost acroșat de un troleibuz. Chiar vreau să fac un apel așa: măi, oameni buni, dacă nu v-ați săturat de cancan-uri, v-am spus de acum două luni…nu-l veți mai avea pe Șumudică ăla de acum câțiva ani, care să vină și să fie pe toate paginile ziarelor și să intru la toate televiziunile!

Eu, de două luni aproape, nu am mai intrat la nicio televiziune și încerc să evit, să mă canalizez și să mă focusez pe ceea ce am de făcut aici. Nici nu au trecut 5 minute, m-au sunat cei de acasă, erau speriați cu fel de fel de știri pe care le-au citit. Chiar pe un site de la București a apărut că Șumudică, vinovat, a acroșat troleul! Păi nu știu cum pot să acroșez eu troleul când sunt pe prima bandă, dau prioritate pietonilor care veneau din sens opus, troleul vine din spate, ma acroșează, mă aruncă doi metri și spune că am acroșat.”, a declarat, într-o conferință de presă, Marius Șumudică.

Șumudică spune că vinovat e șoferul troleibuzului

„Dacă vor să ia detalii, să se intereseze, să vadă amiabila care s-a făcut și în care conducătorul transportului în comun recunoaște că a greșit și își asumă toată vinovăția! Deci haideți să nu mai destabilizăm, să nu mai dezinformăm lumea, să nu-i mai punem în cârca lui Șumudica tot felul de probleme!

V-am spus că sunt, pâna la un moment dat, sunt liniștit, dar, atât timp cât mă atacă cineva și apar minciuni de presă, nu pot sta deoparte și voi răspunde de fiecare dată! Nu am nici pene pe spate și nu sunt guţuman.”, a încheiat antrenorul campioanei.