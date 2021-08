Marius Manole, schimbat de depresie: „Eu am greșit calea, dar nu este niciodată prea târziu să te întorci din drum”

Marius Manole face parte din distribuția serialului Vlad, Sezonul 4. Actorul a dezvaluit pentru Spectacola cum a traversat perioada pandemiei și la ce încercări i-a fost pus psihicul în această perioadă.

Spectacola: Cum ți se pare rolul pe care îl ai în serialul Vlad?

Marius Manole: Mi se pare foarte interesant, mai ales că eu nu mă vad în acest rol. Pentru mine, un procuror arată ca Adi Nartea, Adrian Aradits. Unde vezi tu unul de 1,60 care face pe procurorul? Dar, am remarcat că forța nu stă în înălțime sau cum arăți, stă înăuntrul omului. Acum m-am îndrăgostit de personaj și este frumos.

Spectacola: Cum ai acceptat provocarea de a juca în serialul Vlad?

Marius Manole: Eu nu fac film, nu făceam film, practic nici nu aveam ce căuta aici. Îi știu destul de bine pe Anghel și pe Lia, care scriu scenariul, și cred că ei m-au împins acolo în distribuție. Am dat casting, am fost cu un actor foarte bun pe casting, care mie îmi place foarte mult, dar am luat eu. Mă bucur foarte tare că am foarte mulți colegi: Letiția Vlădescu, cu care am jucat și în teatru, Emilian Oprea mi-a fost coleg de facultate și suntem prieteni de la 17, 18 ani, cu Adrian Aradits am jucat în teatru. Sunt actori foarte buni și mă bucur că într-un serial românesc sunt actori buni. Acesta este un mare confort, să nu trebuiască să joci. Nu am nimic împotriva modelelor, dar e frumos să joci cu actori care au școală și care știu ce scot pe gură și mai și gândesc. Suntem ca o familie. Este foarte frumos la filmări.

„Eu nu sunt cel mai mare fan al meu și a trebuit să stau cu mine mult”

Spectacola: Cum te-a afectat pe tine pandemia?

Marius Manole: Într-un mod ciudat. Eu am crezut că nu mă afectează pentru că îmi doream o pauză. Lucram foarte mult și alergam de colo în colo. Mă lăudam la toată lumea că eu sunt bine, nu am nimic, nu m-a afectat deloc și la un moment dat, am intrat în depresie.

De prin februarie am intrat într-o depresie groaznică de vreo șase luni. Am ieșit din depresie cu pastile. Nu mi-am dat seama că este atât de rău să nu ai de muncă. De fapt, aveam de muncă, dar este rău când trebuie să stai tu cu tine. Eu nu sunt cel mai mare fan al meu și a trebuit să stau cu mine mult și am descoperit lucruri care nu îmi plac deloc. Am descoperit și singurătatea, am descoperit și faptul că actoria mi-a mâncat o mare parte din viață, am descoperit că viața este mai frumoasă decât teatrul, am descoperit că nu știu să trăiesc și că nu știu decât la teatru să fac acest lucru, am descoperit că am doar două pisici, că am o casă mare și degeaba.

Toate astea le-am descoperit pentru că eu nu stăteam acasă. Veneam ca la un hotel. Am descoperit aceste lucruri în pandemie. Este foarte trist să fii într-o casă mare, la o masă și să stai pur și simplu pe un scaun. Nu-ți vine să gătești, nu ai de ce să mănânci, ar trebui să ai o singură farfurie și o singură lingură și o furculiță. Am intrat în depresie și am ieșit din ea cu pastile. Încerc să rezolv lucrurile astea pentru că nu pot să iau toată viața pastile. În perioada asta trebuie să îți rezolvi problemele pe care le ai. Acum caut să mă îndrăgostesc, să învăț să trăiesc, să călătoresc, mai ales că mie îmi place să călătoresc. Dacă îmi vine acum să plec, iau mașina și plec. Înainte îmi făcea bagaje, planuri, puneam la cale. Acum, mi-am dat seama că nu merită.

Am 42 de ani, sunt la jumătatea vieții. Nu mai are rost să îmi fac atâtea planuri. Ne-a și demonstrat pandemia asta că toate planurile se pot ruina într-o clipă, deci nu are rost. Este doar de trăit cum îți vine, cum simți, fără să te mai gândești ce o să zică lumea, ce o să zică mama, ce o să zică tata. Sunt prietenii de care trebuie să ai grijă, să te îndrăgostești, deoarece nu este nimic mai important decât iubirea pe această lume. Poți să ai tu mașini, case, meserii, să fii vedeta vedetelor, dacă nu e iubire, nu e nimic. Cred că un copil este cel mai frumos lucru care ți se poate întâmpla în viață.

