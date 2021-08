Marea Britanie: Şase persoane, ucise în atacul armat în masă în Plymouth

Două femei şi trei bărbaţi, inclusiv suspectul, au murit din cauza rănilor prin împuşcare la locul incidentului, a declarat poliţia din Devon şi Cornwall într-un comunicat. O altă femeie, care a fost transportată la spital, a decedat la scurt timp.

Poliţia a descris împuşcăturile drept 'un incident grav cu arme de foc' şi a declarat că situaţia este sub control. Poliţiştii au precizat că incidentul nu are legătură cu terorismul. Marea Britanie are una din cele mai scăzute rate de omucidere săvârşite cu arme de foc din lume, iar împuşcăturile în masă sunt rare.

Sharron Turner, în vârstă de 57 de ani, care locuieşte în apropierea locului în care s-a produs incidentul armat, a declarat pentru The Times că un om înarmat a deschis cu o izbitură uşa unei locuinţe după care a tras într-o mamă tânără şi în fetiţa acesteia, în vârstă de aproximativ cinci ani.

Turner a mai spus că din ce a auzit, atacatorul, un bărbatul îmbrăcat în negru şi gri, avea o armă semi-automată. După atac, bărbatul a fugit printr-un parc din spatele casei şi a împuşcat două persoane care îşi plimbau câinii, scrie The Times. 'Incidentul din Plymouth este şocant şi gândurile mele se îndreaptă spre cei afectaţi', a scris pe Twitter ministrul de interne Priti Patel.

Poliţiştii din Devon şi Cornwall au precizat că au fost chemaţi în zona Keyham a oraşului Plymouth la ora locală 18.10. 'Investigaţiile asupra incidentului continuă, iar întreruperea circulaţiei rutiere în zona Keyham va rămâne în vigoare pe tot parcursul nopţii', a informat poliţia, potrivit Agerpres.