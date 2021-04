Marea Britanie: Doi oameni ai legii s-au sărutat în autospecială 20 de minute, în timpul serviciului

Conform The Sun, imaginile cu polițista și polițistul au fost surprinse în parcarea unui supermarket din orașul Blackburn. La un moment dat, femeia coboară din autospecială și se duce la geamul pasagerului, continuând sărutările. Poliția a transmis că ofițerul era în timpul muncii, dar femeia era în timpul liber. Bărbatul care a filmat întreaga situație a spus că este șocat de afecțiunea „fără perdea” arătată de cei doi agenți.

„Stăteam cu un prieten în parcare, mă duceam să-mi repar mașina. După ce am terminat, am parcat la supermarket să luăm o pauză. Prietenul meu a observat mașina de poliție în oglinda retrovizoare și a văzut o femeie cum a urcat în autospecială”, a transmis anonimul. „S-au sărutat în mașină, au stat acolo 20 de minute. Vorbim de oameni ai legii în timpul serviciului care stau degeaba 20 de minute. M-a enervat, lumea trecea pe lângă și priveau de două ori gândindu-se dacă e real sau nu”.

