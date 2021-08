Maia Morgenstern: Mama a tăcut puțin, apoi a zis... ”Draga mea prietenă, tu nu... tu n-ai copii”

”A fost greu. În adolescență. Tare a fost complicat cu mine. Multă răbdare au avut părinții mei, multă înțelepciune și oleacă de umor. Din fericire, altfel nu știu cum ar fi reușit s-o scoată la capăt cu mine. Fără vărsare de sânge. Multă înțelegere au avut ei și multe datorii am de plătit eu. Cu dobândă. Căci vorba aceea: fie roata și pătrată tot se-ntoarce ea o odată. Iar relația cu MAMA... și mai și. Și la pătrat. Și la cub: cu plânsete și reproșuri, revolte și țipete. Urmate de lungi perioade de muțenie. Și cu secrete. Mai ales secrete.

- Kețală di mains...

- Nu-mi mai spune așa! Scrâșneam eu furioasă/ copilăroasă. - Nu mai sunt copil!!! ( eram, prin comportament).

- Bine. Spune, mamă ce te frământă?!?! MAMA, tot MAMA îți este cel mai bun prieten.

- NUUUUU!!! Vorbeam toate prostiile cu o prietenă. Prietenă a mamei: ei îi dezvăluiam toate "secretele" mele. Mari secrete, ce să-ți spun!

- Ah, știi dragă!!! Fii-ta mie îmi spune toate alea. La mine vine când are vreun necaz. La mine, nu la tine!! Ca să știi!! - a spus prietena râzând.

Glumea desigur. MAMA a tăcut puțin. Un timp. Apoi i-a spus senină:

- "Ah, da. Înțeleg, e normal. Păi ce, tu crezi că eu i-am spus mamei mele că m-am înscris în PCR, că am fost ilegalistă? Nici pomeneală. Părinții mei aveau o fabricuță de pălării. La Dorohoi. Sau, mai târziu, când m-au dat afară din Partid, că sor'mea a plecat în Israel, că era sionistă... și eu am rămas fără serviciu, crezi că puteam să le spun asta părinților? Nu, le-aș fi frânt inima. Am vorbit tot cu o prietenă...”.

Apoi a zâmbit. MAMA... Și știi, draga, bună mea Prietenă?!? Nu mă supăr... cum o să mă supăr pe tine!?! Tu nu ....tu n-ai copii."” a scris Maia Morgenstern, pe Facebook.

