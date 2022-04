Mai mulți avocați, supărați pe Anamaria Prodan: Nu ne mai respectă nimeni! / Când pierdem, suntem vai mama noastră!

Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan s-au întâlnit zilele trecute la Judecătoria Buftea, la cea de-a doua îndățișare din procesul de divorț, însă nu au ajuns la un consens.

Anamaria Prodan este de părere că avocatul lui Reghe face anumite greșeli și sugerează că are interesul să lungească procesul de divorț, trăgându-l astfel în piept pe Reghecampf, care nu a studiat Dreptul, așa cum a făcut ea.

„Avocatul ia banii, avocatul vrea procese multe, e normal, el (n.r. - Reghe) nu se pricepe deloc. Eu, ca absolventă de Drept, îi spun vezi că te păcălește, vezi că nu e bine”, a declarat Anamaria Prodan.

Pe un grup de Facebook, mai mulți avocați s-au simțit jigniți de ce a spus Anamaria Prodan. Ei au scris mai multe mesaje prin care și-au exprimat indignarea:

„Lipsa de respect pe care o manifestă unii clienți sau justițiabili față de avocați vine și ca urmare a modului in care unii confrați înțeleg să critice avocatul părții adverse, uitând de colegialitate și principii. De multe ori, pe parcursul unui litigiu, am fost contactata de client, terifiat că va pierde procesul doar pentru că partea adversă a făcut "o mică cercetare", împreună cu avocatul său și a anunțat clientul că are un avocat slab și că va pierde sigur. Exact cum spune colega, bullying mergând până la studii, genul si experienta persoanei respective (avocatului). Sigur că toate acestea se uita cand se afișează soluția instanței. Dar stresul clientului rămâne si timpul nu mai poate fi dat înapoi. Poate ar fi util un eveniment/ training despre aceste aspecte, în rândul avocaților. Mai ușor cu bullyingul, mai mult cu argumente juridice!”,

„Eu cred că absolventa de drept din ea nu are nevoie nici de avocat, nici de instanta, intrucât se poate apăra si judeca singura. De lege ferenda, cred ca ar trebui introduse la INNPA niste cursuri practice de management al relatiilor cu clientii”,

„Nu v-ati obisnuit pana acum? Suntem buni doar cand castigam. Cand pierdem, suntem vai mama noastra!”,

„La cati "dreptisi" facuti pe genunchi sunt in tara asta, nu mai mira pe nimeni ca e si "vedeta" asta printre ei! Daca avocații "e prosti" si ea le spune cand gresesc, sa se apere singura, e mult prea desteapta pentru noi. Le-o mai da si un purcoi de bani. Degeaba!”,

„După părerea mea, pentru asemenea situații, în care apărătorul este denigrat fie public, fie privat, de client, trebuie incluse clauze clare de reziliere a contractului de asistență juridică, din culpa clientului, fără restituirea onorariului”,

„Eu sunt uimita câți absolvenți de drept avem în aceasta tara. Dar, totuși, mai am o întrebare, de ce avem asa multe litigii dacă ne raportam la absolvenții de drept. Se face Facultatea de Științe Juridice și Administrative asa de ușor?”,

„Din păcate la nivelul asta a ajuns avocatura și ăștia sunt avocații din ziua de astăzi !!! Nu ne mai respecta nimeni !!! Poate ar trebui luată o poziție oficiala la nivelul BB in legătura cu astfel de declaratii, ne privesc pe noi toți !!!”,

„Stati sa vedeți când vor introduce inteligenta artificiala ca să cauți în baza de jurisprudenta. Sa vedeți atunci. Acum va bucurați toți ca ce ne mai ajuta. Atunci vor zice clienții de ce sa își mai ia avocat pentru ca pot sa caute și ei singuri ca să își facă apărarea”.

În această discuție de pe grupul de Facebook, a intrat și avocatul care o apără pe Anamaria Prodan:

„Ee, toti avem parte de clienti mai buni in declaratii sau mai putin buni! Cel putin prin declaratia asta a clientei mele am devenit si eu cunoscut pe grupul acesta, macar un pic. Legat de colegialitate, nu cred ca exista un avocat in tara asta sa-mi reproseze macar un singur caz de lipsa. Chiar si colegul adversar din dosarul sotilor Reghecampf mie mi-a placut, chiar daca clientei mele nu”.

