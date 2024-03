Mai multe țări sunt dispuse să recunoască Palestina ca stat, dar nu consideră că ar fi o decizie oportună acum

Premierii acestor ţări au avut o întrevedere în marja summitului. "Am discutat împreună despre disponibilitatea noastră de a recunoaşte Palestina şi am spus că o vom face atunci când ar putea aduce o contribuţie pozitivă şi circumstanţele vor fi cele corecte", se arată în comunicatul difuzat.



În prezent, opt state membre ale UE recunosc Palestina ca stat, respectiv ţările europene care au luat această decizie în perioada comunistă, Bulgaria, Republica Cehă, Polonia, România, Slovacia şi Ungaria, plus Cipru şi Suedia. Alte 13 ţări membre ale UE au birouri diplomatice la Ierusalimul de Est sau la Ramallah.

Dezbaterea asupra soluţiei a două state, israelian şi palestinian, va fi deschisă în următoarele săptămâni

Întrebat la conferinţa de presă ulterioară summitului UE despre comunicatul celor patru ţări, preşedintele Consiliului European, Charles Michel, a declarat că recunoaşterea Palestinei ca stat este o decizie individuală a fiecărui stat membru al UE şi a estimat că dezbaterea asupra soluţiei a două state, israelian şi palestinian, va fi deschisă în următoarele săptămâni şi luni "pentru o bună parte a comunităţii internaţionale, nu doar pentru UE".



Joi, în prima zi a summitului, liderii statelor UE au ajuns pentru prima dată la un acord pentru a cere un armistiţiu umanitar imediat în războiul ce se desfăşoară în Fâşia Gaza între gruparea islamistă Hamas şi armata israeliană, armistiţiu "care să conducă la o încetare a focului sustenabilă, la eliberarea necondiţionată a tuturor ostaticilor şi la furnizarea de asistenţă umanitară" pentru populaţia din enclava palestiniană, despre care ONU avertizează că este ameninţată de foamete, conform Agerpres.

