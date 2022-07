Mai multe persoane au fost împuşcate într-un mall din Copenhaga. Atac armat

Mai multe persoane au fost împuşcate în seara zilei de duminică într-un mare centru comercial din Copenhaga, a anunţat poliţia daneză, informează AFP şi Reuters. Importante întăriri ale poliţiei au fost desfăşurate lângă galeria comercială Fields din cartierul Amager, situat între centrul oraşului şi aeroportul capitalei, a precizat poliţia capitalei daneze pe Twitter.

'Suntem la faţa locului, au fost trase focuri de armă şi mai multe persoane au fost împuşcate', scrie poliţia. Atunci când au fost auzite primele focuri de armă, mai mult de o sută de persoane s-au repezit să iasă din centrul comercial, potrivit unor martori citaţi de mass-media daneze.

Poliţia le-a cerut persoanelor aflate în clădire să aştepte ca efectivele sale să ajungă în interior şi tuturor altor persoane să se îndepărteze de locul atacului.

The man guilty of shooting multiple people in Copenhagen shopping mall ???? pic.twitter.com/M6dopJCCbD