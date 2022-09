Madonna are un nou iubit. Modelul care i-a cucerit inima e mai tânăr cu 41 de ani

După despărțirea de Ahlamalik Williams, fostul ei iubit, mai tânăr cu 35 de ani, Madonna iubește din nou. Noua cucerire a divei are 23 de ani și aspiră la o carieră în domeniul modei.

Madonna are un nou iubit! Bărbatul care a cucerit-o pe vedeta internațională este un tinerel pe nume Andrew Darnell, are 23 de ani și aspiră la o carieră în domeniul modei. Presa internațională scrie că cei doi ar fi fost văzuți în New York, la un concert al artistului de origine nigeriană REMA. Potrivit informațiilor făcute publice de cei care i-au văzut împreună, îndrăgostiții nu și-au putut lua ochii unul de la celălalt și nu au ezitat să-și exprime public afecțiunea, scrie SpyNews.

Madonna, care de-a lungul timpului a atras atenția și datorită relațiilor controversate pe care le-a avut, pare fermecată de tânărul model și nu a ezitat să-l prezinte fanilor. A făcut publică o imagine în care apare alături de Andrew, care a strâns sute de mii de like-uri.

Prima reacție după despărțirea de fostul iubit, Ahlamalik Williams

După despărțirea de Ahlamalik Williams, cântăreața a dat de înțeles că fostul ei partener de viață nu era tocmai potrivit pentru ea. "Karma spune: când cineva nu e potrivit pentru tine… Dumnezeu îl va folosi pentru a te răni până când vei deveni suficient de puternic ca să îl lași să plece", a scris Madonna atunci pe Instagram.

Gest controversat la petrecerea de 64 de ani

Nu mai e un secret pentru nimeni faptul că Madonna reușește, cu fiecare apariție să atragă atenția. Ieri, vedeta a sărbătorit împlinirea a 64 de ani, iar de la petrecere, evident că nu au lipsit nici momentele controversate. Diva nu s-a sfiit să distribuie celor peste 18 milioane de fani care o urmăresc pe rețelele de socializare, un clip video în care apare sărutându-se cu două femei.

Artista a fost filmată pe bancheta unei limuzine, așezată între alte două femei. După ce au ciocnit paharele, fără să stea pe gânduri, Madonna le sărută și schimbă priviri languroase cu ele. Clipul a strâns peste 200 de mii de like-uri în mai puțin de 20 de ore. „Sărutări de ziua de naștere cu partenerele mele”, a scris Madonna în descrierea clipului video, care arată grupul sărbătorind cea de-a 64-a aniversare a artistei, în Italia. Nu este pentru prima dată când Madonna face astfel de gesturi. În anul 2003, la finalul unei prestații muzciale pe care artista a susținut-o alături de Britney Spears și Christina Aguilera, Madonna nu a avut rețineri în a le săruta pe cele două artiste, în direct, în fața publicului.

Acuzată de plagiat

La sfârșitul lunii trecute, Madonna a fost implicată într-un alt scandal, legat tot de pozele pe care le postează pe Instagram. Vedeta a fost acuzată de plagiat, după ce a folosit poza unei alte femei pentru a-și promova unul dintre albume. În fotografia pe care a folosit-o era, de fapt, un alt influencer, mult mai tânără decât ea. Din poza postată pentru album, doar chipul era al ei. Corpul din fotografie era al celeilalte tinere, care a postat și dovada pe rețelele de socializare, adică fotografia originală. După ce Madonna a folosit aplicații speciale de editat, vedeta australiană a declarat că fotografia este postată fără acordul ei și că și-ar fi dorit ca Madonna să o eticheteze în fotografie. Chiar și așa , influencerul a spus că o admiră pe Madonna și că nu s-a supărat.

