Lotul 3 al A0 Sud, finalizat: 260.000 tone de asfalt, 46 podețe și un pasaj spectaculos de 512 m. Tot ce trebuie să știi

Evenimentul marchează astfel finalizarea semicenturii sudice a Autostrăzii Bucureștiului, un obiectiv strategic pentru rețeaua națională de infrastructură și pentru mobilitatea regională.

Lotul 3 al Autostrăzii A0 Sud însumează aproape 18 km (15,465 km din semicentura sudică și 2,5 km din semicentura nordică), despărțite de autostrada A1 București – Pitești, cu un pasaj de mari dimensiuni peste aceasta, în zona Ciorogârla. Traseul include patru poduri, șase pasaje rutiere (overpass-uri), nouă pasaje pe autostradă, 46 de podețe, două parcări de scurtă durată și două zone de servicii. De asemenea, au fost integrate lucrări de terasamente, rambleuri, sisteme moderne de iluminat (cu peste 620 de stâlpi) și ITS (Intelligent Transportation Systems), garduri de împrejmuire, parapete de protecție, marcaje rutiere și panouri fonoabsorbante, alături de lucrări de peisagistică și amenajare a terenului. La momentul finalizării, au fost așternute aproximativ 260.000 de tone de asfalt.

Cele mai spectaculoase structuri din lot sunt nodul rutier A0–A1 de la Ciorogârla care supratraversează autostrada existentă, pasajul de circa 512 m peste linia ferată București - Craiova (cea mai lungă suprastructură a tronsonului) şi pasajul Țegheș, unde au fost montate grinzi prefabricate de peste 40 m după relocarea unei conducte de gaz de înaltă presiune.

„Finalizarea Lotului 3 al A0 Sud este un moment deosebit de important pentru întreaga echipă AKTOR și o dovadă clară a angajamentului nostru față de România și infrastructura sa strategică. Am depus eforturi semnificative pentru a livra un proiect de calitate, în ciuda dificultăților tehnice și administrative întâmpinate, aferente proiectelor de o asemenea amploare. Suntem mândri că am contribuit la dezvoltarea unei autostrăzi esențiale pentru mobilitatea regională și națională. Experiența noastră internațională, know-how-ul și capacitățile noastre tehnice pot ajuta România să avanseze în efortul său de a crea infrastructuri moderne de ultimă generație,” a declarat Alexandros Exarchou, Președinte și CEO, AKTOR Group of Companies.

Autostrada A0 Sud are un rol pozitiv în decongestionarea traficului din zona Bucureștiului și în fluidizarea conexiunilor de tranzit între vestul și estul țării, prin legătura directă între A1 și A2. Darea în trafic a Lotului 3 permite ocolirea completă a Capitalei pe ruta sudică, reducând timpul de deplasare pe această axă cu până la 30 de minute și contribuind la îmbunătățirea calității vieții în zonele urbane adiacente.

