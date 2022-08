Locuitorii capitalei Ucrainei sunt iarăși la adăpost. Mai multe explozii au fost auzite în jurul Kievului

Oficialii ucraineni raportează explozii în apropierea Kievului în această dimineaţă, potrivit The Guardian.

UPDATE:

Șeful administrației militare regionale Kiev a emis o actualizare cu privire la seria de explozii raportate în apropierea orașului mai devreme în această dimineață.

Oleksîi Kuleba a spus că Rusia a lansat un atac cu rachetă asupra cartierului Vișgorod, la nord de centrul orașului.

„Au fost înregistrate două explozii”, a spus Kuleba, poytivit The Guardian.

Șeful regional a spus că până acum nu au fost înregistrate victime sau daune la clădirile rezidențiale sau la infrastructura.

Forțele armate ale Ucrainei au declarat anterior că „mai multe” explozii au fost auzite joi în jurul orei 3 dimineața, iar locuitorii au fost îndemnați să caute imediat adăpost.

Știre inițială:

Forțele armate ale Ucrainei au declarat că „mai multe” explozii au fost auzite în cartierul Vișgorod joi în jurul orei 3 dimineața, un cartier la nord de centrul orașului, într-o alertă emisă pe Telegram.

Șeful administrației militare regionale de la Kiev, Oleksîi Kuleba, a emis de asemenea o actualizare Telegram, spunând:

„Avem informații despre mai multe sunete de explozii într-una dintre comunitățile din districtul Vișgorod. Încercăm să clarificăm informațiile. Serviciile de urgență funcționează deja.”

Kuleba i-a îndemnat pe rezident să caute imediat adăpost.

Potrivit serviciilor de urgență din Ucraina, o alertă de raid aerian a fost emisă în întreaga regiune la ora 3:21.

NATO este decisă să sprijine în continuare Ucraina, în lupta ei pentru suveranitate. A spus-o fără ezitare secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, într-un interviu în exclusivitate cu Alessandra Stoicescu, la Observator.

Sunt șase luni de la începerea războiului din Ucraina, iar astăzi este Ziua Independenței - o zi ce ar trebuie să fie de sărbătoare pentru întreaga Ucraină - o țară vecină aflată de jumătate de an sub asaltul trupelor rusești. Din nefericire, sărbătoarea este umbrită de ofensiva armată a Federației Ruse și de tensiunile fără precedent de la căderea comunismului în Europa de Est. "Trebuie să continuăm să îi ajutăm, pentru că dacă Rusia ar putea izbândi în acest război este o invitație deschisă pentru ca alte țări din regiune să devină ținta agresiunii", a declarat numărul doi în NATO în interviul de la Observator. Mircea Geoană a precizat, însă, că Organizația are ca scop evitarea escaladării acestui conflict deja dificil.

Iată câteva extrase din dialogul cu Alessandra Stoicescu:

Alessandra Stoicescu: Unde suntem după șase luni de război, încotro mergem?

Mircea Geoană, secretar general adjunct al NATO: Este un moment de bilanț, este un moment în care și noi, cei de la conducerea NATO, ne uităm cu atenție la ce s-a întâmplat. Mă bucur că președintele Biden a anunțat exact de Ziua Independenței Ucrainei un nou ajutor militar important pentru Ucraina. Vom continua să îi susținem, este un război care se transformă tot mai mult al voințelor, într-un război al rezistenței și un război al logisticii. Este foarte important să înțelegem că trebuie să continuăm să îi ajutăm, pentru că dacă Rusia ar putea izbândi în acest război este o invitație deschisă pentru ca alte țări din regiune să devină ținta agresiunii Federației Rusiei. Vreau să spun un lucru foarte important, și secretarul general Stoltenberg l-a precizat în nenumărate rânduri: NATO nu este parte în acest război. Sprijinim Ucraina pentru că este dreptul unei națiuni independente, conform Cartei Națiunilor Unite, ca o țară să se apere împotriva unui agresor. Nu suntem parte a acestui conflict și suntem extrem de atenți ca în paralel cu sprijinul pe care îl dăm pe termen scurt, mediu și lung Ucrainei să nu fim parte din acest conflict. Este un moment de bilanț, iarna se apropie, sezonul noroios începe peste câteva săptămâni în Ucraina, va schimba un pic configurația războiului, dar suntem pregătiți să îi sprijinim în continuare pentru că lupta lor este și lupta noastră și e important să își mențină suveranitatea.

Alessandra Stoicescu: Ce va face Putin? Care sunt scenariile de lucru în interiorul NATO pentru ajutorarea Ucrainei?

Mircea Geoană, secretar general adjunct al NATO: Nu am să intru în speculațiile privind scenariile, pe care evident că le avem și sunt pregătite, pentru că este o situație dinamică, un conflict în derulare. Prin sprijinul NATO (...) vrem să creăm condițiile pentru ca Ucraina să înceapă să aibă o anumită dinamică pozitivă în acest conflict - capacitatea de contraofensivă a Ucrainei crește, echipamentele de înaltă precizie care lovesc în adâncimea ariergardei armatei ruse își dovedesc eficacitatea, dar evident va fi un război de uzură, un război al voinței și un război, repet, al logisticii și artileriei deocamdată. Ce vreau să reconfirm publicului românesc: din punct de vedere al siguranței Flancului Estic și al siguranței României lucrurile stau bine și foarte bine. (...) Acesta este echilibrul pe care vrem să-l ținem, sprijin semnificativ și durabil pentru Ucraina și evitarea escaladării unui conflict deja dificil într-un conflict între NATO și Federația Rusă.

