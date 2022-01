Lavrov: Dialogul Rusia-SUA, principalul format de negocieri privind garanția de securitate

"Principalul format (de negocieri privind garanţiile de securitate) este Rusia şi SUA şi puţin Rusia-NATO", a spus Lavrov.



Şeful diplomaţiei ruse a subliniat că Moscova nu a iniţiat discuţiile privind securitatea în Europa la Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE), unde acest subiect este discutat de mulţi ani şi unde dialogul este redus mereu la situaţia din Ucraina.



"Am auzit că americanii şi principalii lor aliaţi vor să obţină ca principala platformă (de negocieri) să fie OSCE, iar în acest sens voi spune că noi nu am înaintat niciun fel de iniţiative la OSCE. Noi am înaintat propunerile noastre în primul rând principalului jucător, care ia toate deciziile - SUA, şi le-am mai dat NATO, pentru că noi avem cu NATO un pact în vigoare", a spus Lavrov, subliniind că niciun fel de informaţii despre negocieri nu au fost trimise oficial nici UE, nici OSCE.



De asemenea, Lavrov a calificat drept "emoţionale şi nu foarte politicoase" afirmaţiile şefului diplomaţiei europene Josep Borrell conform căruia Rusia urmăreşte prin provocarea pe care a lansat-o asupra securităţii europene să creeze diviziuni între Statele Unite şi o Uniune Europeană care să fie "irelevantă".



"Toate aceste chinuri de forma o nouă abordare, o autonomie strategică (a UE), un compas strategic, cred că sunt în interesul Europei. (...) Însă UE nu i se va permite nimic şi americanii au făcut deja totul pentru ca grupul lor ascultător de susţinere şi din NATO, şi din UE să îndrepte tot acest proces spre ideea că NATO este sprijinul securităţii, inclusiv pentru UE", a conchis ministrul rus al afacerilor externe.



Reconstituirea blocului geopolitic sovietic în Europa şi încercarea unei decuplări între Statele Unite şi Europa ar putea fi obiectivele strategice ale Moscovei, a scris Borrell într-un articol publicat miercuri pe blogul său, într-o săptămână dominată de reuniuni între Rusia, de o parte, şi SUA şi NATO de cealaltă, pentru abordarea propunerilor Moscovei privind arhitectura de securitate europeană şi a situaţiei create de comasarea de trupe ruse la frontiera cu Ucraina, precizează Agerpres.



Moscova privilegiază dialogul direct cu Washingtonul, ceea ce nemulţumeşte Bruxelles-ul.



Propunerile privind arhitectura de securitate europeană pe care Moscova le-a transmis Washingtonului cuprind, în principal, excluderea oricărei noi extinderi a NATO, mai ales către Ucraina, şi încetarea oricărei activităţi militare a acestei Alianţe şi a SUA în Europa de Est şi în spaţiul fost sovietic. Preşedintele rus Vladimir Putin a acuzat NATO că şi-a încălcat un angajament după încheierea Războiului Rece de a nu se extinde către Est.

