Kosovo a expulzat doi diplomați ruși care amenințau securitatea națională

Doi diplomaţi ruşi au părăsit Kosovo sâmbătă după ce au fost declaraţi persona non grata de Priştina, care îi acuză de ameninţare la adresa securităţii naţionale, acuzaţie calificată de Moscova drept o provocare grosolană, transmite Agerpres, care citează AFP.

Şefa statului Vjosa Osmani a declarat vineri că ministerul de externe i-a declarat, la cererea sa, persona non grata pe cei doi diplomaţi ruşi "din cauza activităţilor dăunătoare care riscă să ameninţe securitatea naţională", potrivit televiziunii de stat.



Instituţiile din Kosovo sunt "hotărâte să combată influenţa rău intenţionată a Federaţiei Ruse şi a releelor sale în regiune", a scris preşedinta kosovară pe Twitter.



Ministerul rus de externe a denunţat sâmbătă decizia drept "o provocare antirusească grosolană" îndreptată "împotriva Rusiei şi a rolului său constructiv în Balcani". Într-un comunicat, ministerul rus de externe a cerut misiunii ONU din această fostă provincie sârbă să ofere "securitatea şi condiţiile necesare" pentru ca personalul său să poată lucra la Priştina.



Autorităţile nu au dezvăluit identitatea diplomaţilor expulzaţi şi nici detalii ale activităţilor lor care, potrivit Priştinei, nu au fost conforme cu statutul lor. Canalul Radioteleviziunea Kosovo (RTK) a difuzat sâmbătă imagini în care diplomaţii părăsesc Priştina şi traversează apoi într-o maşină graniţa cu Serbia.



Potrivit RTK, este vorba de Denis Vengherskii şi Aleksei Krivoşiev ale căror activităţi "incompatibile cu statutul diplomatic" au fost identificate de către serviciul kosovar de informaţii AKI.



Unul dintre cei doi diplomaţi, Aleksei Krivoşiev, fusese deja declarat persona non grata de către Albania în luna ianuarie, potrivit RTK.



Rusia s-a opus ferm independenţei provinciei Kosovo în 2008 şi a devenit principalul aliat al Belgradului în activitatea de combatere a recunoaşterii Priştinei pe plan internaţional.



Cu toate acestea, Moscova are o prezenţă diplomatică la Priştina printr-o misiune a Naţiunilor Unite.