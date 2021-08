UPDATE. Iohannis și Arafat, mulțumiri pentru salvatorii montani: 'Își riscă zilnic viața' / 'Rolul lor este extrem de important'

UPDATE: Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne Raed Arafat, consideră că Salvamontul a evoluat mult în ultimii ani şi a început să se vadă din ce în mai mult în sistemul de salvare integrat.

El a subliniat rolul major al salvamontiştilor în perioada inundaţiilor din judeţul Bacău.

'Rolul lor este extrem de important, fie că vorbim de Salvamont sau de Salvaspeo - acţiuni de salvări speologice. În ultima perioadă salvamontului i s-a adăugat componenta canină - câinii de avalanşă. Colaborarea cu MAI, SMURD, Jandarmerie sau serviciile de ambulanţă au dus la îmbunătăţirea activităţii în zonele montane şi la salvarea de vieţi. De ziua Salvamont, transmit celor de la serviciile publice sau voluntari 'La mulţi ani!', mult succes şi mulţumesc pentru tot ceea ce aţi făcut până acum', a afirmat, duminică, Raed Arafat, într-un mesaj video pe Facebook cu prilejul Zilei Salvamont.

Asociaţia Naţională a Salvatorilor Montani din România (Salvamont România), unicul serviciu de salvare montană din ţara noastră, marchează 52 ani de activitate sub denumirea Salvamont şi 117 ani de la atestarea primelor structuri organizate de salvare montană. Ziua aleasă pentru această aniversare a fost stabilită pentru 1 august, începutul celei mai dificile luni din an pentru salvatorii montani, cu cele mai multe incidente înregistrate pe parcursul unui an, transmite Agerpres.

Klaus Iohannis, mesaj de Ziua Națională Salvamont

Cu ocazia Zilei Naționale Salvamont, Klaus Iohannis a scris un mesaj pe Facebook.

'Salvatorii montani își riscă zilnic viața pentru ca toți cei care încearcă să cucerească munții să se întoarcă acasă, la cei dragi.', se arată în postarea lui Klaus Iohannis.

În continuare, președintele le-a transmis salvatorilor montani că 'vă mulțumim pentru dedicarea și spiritul de sacrificiu de care dați dovadă în salvarea semenilor!'

'Să fim cu toții responsabili în drumețiile noastre și să nu punem în pericol viața noastră și a celorlalți.', a conchis Klaus Iohannis.

VEZI ȘI: Iohannis își exprimă poziția privind schimbările în legislația de analiză a plagiatelor

Salvamont România aniversează 52 ani de activitate prin lansarea unei noi versiuni a aplicaţiei de mobil

Salvamont România aniversează 52 ani de activitate prin lansarea unei noi versiuni a aplicaţiei de mobil, disponibilă în acest moment pentru terminalele Android, şi care cuprinde o rubrică de informaţii cu sfaturi pentru turişti privind diferite activităţi sportive sau de explorare, ghiduri de acţiune pentru situaţii neprevăzute, dar şi datele de contact ale structurilor Salvamont.



În cazul unei situaţii de urgenţă, utilizatorii au la dispoziţie butonul SOS, prin care transmit un semnal de alarmă unui dispecerat Salvamont din zona în care se află. Pe baza acestui semnal se fac localizarea şi intervenţia. Sistemul este unul automat şi, odată pornit, permite localizarea inclusiv a turiştilor aflaţi în mişcare, traseul parcurs şi poziţia curentă fiind vizibile în dispeceratul de comandă Salvamont, potrivit sursei citate.



Prin accesarea rubricii 'Întreabă', utilizatorii pot intra în contact direct cu un reprezentant local pentru a primi răspunsuri legate de condiţiile montane, ghidare, starea versanţilor sau riscul de avalanşă sau practicabilitatea traseelor, precizează, sâmbătă, un comunicat al asociaţiei transmis Agerpres.



'Salvamont se mândreşte cu peste 100.000 de intervenţii de succes şi peste 250.000 de apeluri preluate doar în ultimii 10 ani, cu un serviciu de dispecerat disponibil 24/7, dar şi cu o versiune nouă, mai intuitivă şi mai uşor de folosit pusă la dispoziţia iubitorilor de natură şi de trasee montane. Faptul că ne putem baza pe tehnologie pentru localizarea turiştilor aflaţi în situaţii critice, că pot apela din aplicaţie la ajutorul salvamontiştilor şi că se pot informa cu privire la starea în timp real a traseelor pe care vor să le parcurgă contribuie la prevenţia incidentelor, dar şi la mai buna gestionare a intervenţiilor, şi, nu în puţine cazuri, are rol decisiv în salvarea de vieţi. Ne bucurăm să avem un partener precum Vodafone România, alături de care vom continua să dezvoltăm proiecte în beneficiul iubitorilor muntelui', a declarat prof. Sabin Cornoiu, preşedintele Asociaţiei Naţionale a Salvatorilor Montani din România, citat în comunicat.



Noua versiune a aplicaţiei mobile Salvamont urmează să fie lansată şi pentru iOS.