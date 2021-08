Kenya. Ambuteiaj de 11 ore în traficul din Nairobi. „Am ajuns acasă ca să putem pleca din nou la muncă”

Șoferii din Kenya agasați de trafic și-au vărsat furia, după ce au petrecut ore întregi în timpul nopții într-un blocaj de trafic enorm din capitala Nairobi, scrie BBC.



„Ridicol că ajung acasă la 4 dimineața”, după o călătorie de 11 ore, a scris pe Twitter avocata Pauline Otsyula.



Alți navetiști au explicat că au sosit acasă la primele ore chiar la timp pentru a pleca din nou la serviciu. Nairobi este renumit pentru blocajele din trafic, dar joi seară situația s-a înrăutățit.



Videoclipurile și fotografiile îi arată pe șoferii supărați, încă blocați pe una dintre principalele autostrăzi ale orașului, Mombasa Road, vineri dis de dimineață. Un utilizator al Tweeter a spus că oamenii au parcat la marginea drumului pentru a dormi în mașinile lor.



Specialistul în comunicații, Anthony Numbers, a comentat că cineva ar fi putut să ia un zbor către Doha și să fi muncit timp de două ore în timpul în care navetiștii kenieni au ajuns acasă.

It’s 1AM in the morning and at the Kyangombe road towards Mombasa road, traffic is still at stand still. Guys have resorted to parking their cars and sleeping by the roadside pic.twitter.com/Z2AkQhVpY9