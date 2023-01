Keenan Anderson, un văr al cofondatorului Black Lives Matter, a murit după ce a fost electrocutat de poliția din Los Angeles / Video

Keenan Anderson a murit la un spital din Santa Monica.

Departamentul de poliție din Los Angeles (LAPD) a postat imagini filmate de camerele de supraveghere din data incidentului.

Aceasta îl arată pe Anderson strigând după ajutor în timp ce ofițerii îl țin culcat la pământ.

Video

Keenan Anderson, a 31 year old high school English teacher, flagged police down after having an accident. THE @LAPDHQ TASED HIM TO DEATH.



They repeatedly zapped him with 50,000 watts while on the ground with his hands behind his back.



MONSTERS.#JusticeForKeenanAnderson pic.twitter.com/V42IUt2tqA