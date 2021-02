Joe Biden, anunț privind procedura  pentru finanţarea zidului la frontiera SUA-Mexic

Joe Biden a decis anularea finanţării prin procedura de urgenţă naţională a proiectului construirii zidului

Joe Biden, a comunicat, joi, Congresului că a anulat finanţarea prin procedura de urgenţă naţională a proiectului construirii zidului la frontiera dintre Statele Unite şi Mexic, informează site-ul de ştiri Axios.com.

"Am stabilit că decretarea urgenţei naţionale la frontiera sudică nu era justificată. De asemenea, am anunţat că, prin politicile Administraţiei mele, niciun dolar furnizat de contribuabili nu va mai fi direcţionat pentru construirea unui zid la frontieră, am cerut o revizuire atentă a tuturor resurselor acordate sau destinate acestui scop", a transmis Joe Biden Congresului, potrivit Mediafax.

Fostul preşedinte Donald Trump a invocat, în februarie 2019, o situaţie de urgenţă naţională pentru a redirecţiona miliarde de dolari proiectului construirii zidului la frontiera dintre Statele Unite şi Mexic. Decizia lui Donald Trump a fost urmată de o serie de procese de contestare şi de încercări ale Congresului de blocare a proiectului promis în campania electorală din 2016.

Donald Trump a promis în timpul campaniei din 2016 că va ordona construirea unui zid lung de circa 3.200 de kilometri la frontiera cu Mexicul, singurul mijloc, potrivit lui, de a stăvili imigraţia ilegală din America Centrală. Circa o treime din această frontieră a fost deja securizată de un zid, cu bariere sau sârmă ghimpată. La sfârşitul lui 2018, preşedintele republican a cerut Congresului SUA 5,7 miliarde de dolari pentru a acoperi alţi 377 de kilometri, dar s-a lovit de refuzul democraţilor.