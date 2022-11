Îți plac porcul și salata de boeuf? Mihaela Bilic îți spune secretele pentru ca aceste alimente să nu te îngrașe de Crăciun

Dr. Mihaela Bilic, medic nutriționist, a vorbit, în exclusivitate pentru Spectacola, despre cum arată masa de Crăciun pentru ea, dar și despre secretele de nutriție pe care se bazează în preajma sărbătorilor, pentru a nu intra în noul an cu vreun kilogram în plus.

„Secretul e unul singur: să mănânci din toate, dar nu TOT! Porția face diferența. Dacă nu vrei să te alegi cu o indigestie sau cu câteva kilograme în plus, trebuie să fii atent la cantitate. E o mare diferență între 4 sarmale și 8 sarmale, între o felie de cozonac și tot cozonacul. Și salata de boeuf se poate transforma într-o bombă calorică dacă o înecăm în maioneză. Cât despre carnea de porc, depinde ce bucățică alegem. Mușchiulețul are 4% grăsime, ceafa 15%, iar costița 30%. Plus că nu trebuie să mâncăm totul la o singură masă, de la Crăciun până la Anul Nou avem atâtea zile în care ne putem satisface toate poftele”, a zis Dr. Mihaela Bilic.

