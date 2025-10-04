€ 0.0000
Data actualizării: 07:55 04 Oct 2025 | Data publicării: 07:54 04 Oct 2025

Israelul, pregătit pentru eliberarea ostaticilor după anunţul făcut de Hamas. Trump e convins că pacea va fi durabilă
Autor: Florin Răvdan

case-palestiniene-si-israeliene--in-cisiordania--israelul-urmeaza-sa-si-dea-aprobarea_98621000 Imagine cu rol ilustrativ / Sursa foto: Pixabay
 

Israelul a declarat sâmbătă că se pregăteşte pentru eliberarea rapidă a ostaticilor deţinuţi de Hamas, în urma răspunsului pozitiv al mişcării islamiste palestiniene la planul de pace pentru Gaza al...

"În urma răspunsului Hamas, Israelul se pregăteşte pentru implementarea imediată a primei etape a planului Trump pentru eliberarea tuturor ostaticilor", a indicat biroul prim-ministrului Benjamin Netanyahu într-un comunicat.

Donald Trump a declarat vineri că mişcarea islamistă Hamas este "pregătită pentru o pace durabilă", după ce a răspuns la planul său de pace pentru Gaza şi i-a cerut aliatului său israelian să înceteze bombardamentele.

"Pe baza comunicatului recent emis de Hamas, cred că sunt pregătiţi pentru o PACE durabilă. Israelul trebuie să înceteze imediat bombardarea Gazei, astfel încât să putem elibera ostaticii rapid şi în siguranţă", a scris preşedintele SUA într-un mesaj pe platforma sa Truth Social.

Atacul Hamas din 7 octombrie 2023 asupra sudului Israelului, soldat cu circa 1.200 de morţi, a declanşat războiul în care Israelul a desfăşurat o ofensivă devastatoare şi bombardamente puternice împotriva micii enclave palestiniene, unde zeci de mii de civili au fost ucişi.

La sfârşitul lunii august, ONU a declarat oficial stare de foamete în Fâşia Gaza, după ce experţii organizaţiei au avertizat că aproximativ o jumătate de milion de oameni se află acolo într-o situaţie umanitară "catastrofală" în urma ofensivei militare israeliene.

Donald Trump spune că pacea va fi durabilă 

De asemenea, el a promis într-un scurt mesaj video înregistrat că "toată lumea va fi tratată în mod echitabil" în cadrul planului său.

"Astăzi este o zi importantă. Vom vedea cum se va desfăşura situaţia. Acum este momentul să o finalizăm concret", a spus Trump în mesajul său.

Hamas a anunţat într-un comunicat că este gata să elibereze "toţi ostaticii" deţinuţi în Fâşia Gaza, scrie Agerpres.

hamas
israel
ostatici
donald trump
