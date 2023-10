Update. Drona a fost doborâtă/ Israelul, atacat pe un alt front. Sirenele de război, activate într-un port la Marea Roșie

Update:





La scurt timp după ce au sunat sirenele, Israel Radio a raportat că apărarea antiaeriană israeliană a doborât o dronă deasupra Mării Roșii.

Pe Twitter apar informații conform cărora aeronava ar fi fost trimisă din Yemen.

Știrea inițială:

Forțele armate nu au oferit detalii suplimentare.

#BREAKING: Sirens in Israel's southern city of Eilat - fear of a drone pic.twitter.com/uD56m785N1