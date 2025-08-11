Intervenție de amploare în munți pentru salvarea ciobanilor izolați de ploile torențiale - FOTO/VIDEO

După ce ploile torențiale din ultimele zile au afectat grav drumurile forestiere din zona Dârmoxa, echipele de intervenție ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au pornit într-o misiune dificilă pentru a aproviziona cu alimente și produse de strictă necesitate o stână izolată, unde ciobanii rămăseseră blocați. Printr-un efort comun al pompierilor, jandarmilor și salvamontiștilor, ajutorul a fost transportat cu greu până la destinație.

"După ce drumurile au fost afectate de ploile torențiale din ultima perioadă, pompierii, jandarmii și salvamontiștii au parcurs zeci de kilometri, cu autospeciale, vehicule utilitare și pe jos, transportând provizii urgente pentru a ajunge la stâna ciobanilor blocați pe un versant din Dârmoxa, Suceava.

În urma unei solicitări urgente, autoritățile au organizat un convoi umanitar pentru a transporta produse alimentare și de strictă necesitate (inclusiv sare pentru animale) unor ciobani care au amenajată stâna pe un versant din zona localității Dârmoxa. Ploile abundente și scurgerile de pe versanți din ultimele zile au afectat grav căile de acces, îngreunând deplasarea.

O intervenție plină de provocări

Duminică dimineață, un echipaj mixt format din 15 pompieri, doi jandarmi și doi salvamontiști, cu autospeciale de teren, a pornit spre destinație. Primii 80 de kilometri au fost parcurși pe șosea, iar pe drumurile forestiere deplasarea a fost încetinită de terenul afectat de ploile recente.

Foto: ISU Suceava

Când accesul autospecialelor a devenit imposibil, pompierii au folosit vehiculul utilitar amfibiu ARGO, cu tracțiune integrală 8x8, reușind să mai avanseze încă 3 kilometri. De acolo, salvatorii au continuat pe jos, cărând în spate saci cu alimente, apă și alte produse de strictă necesitate. Ultimii 1,5 kilometri, pe o pantă mai dificilă, au fost parcurși pedestru până la stână.

Ajunși la destinație, au fost întâmpinați cu bucurie de ciobani. Produsele au fost depozitate, iar între câteva cuvinte de mulțumire și povești despre experiențele trăite în perioada în care zona Broșteni a fost afectată de cele mai mari inundații din istoria recentă, salvatorii au confirmat că efortul lor și-a atins scopul: ajutorul a ajuns la timp, iar legătura cu oamenii din comunitate a fost întărită", transmite IGSU.

Foto: ISU Suceava

