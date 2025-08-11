Data publicării:

Intervenție de amploare în munți pentru salvarea ciobanilor izolați de ploile torențiale - FOTO/VIDEO

Autor: Doinița Manic | Categorie: Stiri
Foto: ISU Suceava
Foto: ISU Suceava

Pompierii, jandarmii și salvamontiștii au intervenit în zona Dârmoxa, Suceava, pentru a salva ciobanii blocați de ploile torențiale.

După ce ploile torențiale din ultimele zile au afectat grav drumurile forestiere din zona Dârmoxa, echipele de intervenție ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au pornit într-o misiune dificilă pentru a aproviziona cu alimente și produse de strictă necesitate o stână izolată, unde ciobanii rămăseseră blocați. Printr-un efort comun al pompierilor, jandarmilor și salvamontiștilor, ajutorul a fost transportat cu greu până la destinație.

"După ce drumurile au fost afectate de ploile torențiale din ultima perioadă, pompierii, jandarmii și salvamontiștii au parcurs zeci de kilometri, cu autospeciale, vehicule utilitare și pe jos, transportând provizii urgente pentru a ajunge la stâna ciobanilor blocați pe un versant din Dârmoxa, Suceava.

În urma unei solicitări urgente, autoritățile au organizat un convoi umanitar pentru a transporta produse alimentare și de strictă necesitate (inclusiv sare pentru animale) unor ciobani care au amenajată stâna pe un versant din zona localității Dârmoxa. Ploile abundente și scurgerile de pe versanți din ultimele zile au afectat grav căile de acces, îngreunând deplasarea.

O intervenție plină de provocări

 

Duminică dimineață, un echipaj mixt format din 15 pompieri, doi jandarmi și doi salvamontiști, cu autospeciale de teren, a pornit spre destinație. Primii 80 de kilometri au fost parcurși pe șosea, iar pe drumurile forestiere deplasarea a fost încetinită de terenul afectat de ploile recente.

Foto: ISU Suceava

Când accesul autospecialelor a devenit imposibil, pompierii au folosit vehiculul utilitar amfibiu ARGO, cu tracțiune integrală 8x8, reușind să mai avanseze încă 3 kilometri. De acolo, salvatorii au continuat pe jos, cărând în spate saci cu alimente, apă și alte produse de strictă necesitate. Ultimii 1,5 kilometri, pe o pantă mai dificilă, au fost parcurși pedestru până la stână.

Ajunși la destinație, au fost întâmpinați cu bucurie de ciobani. Produsele au fost depozitate, iar între câteva cuvinte de mulțumire și povești despre experiențele trăite în perioada în care zona Broșteni a fost afectată de cele mai mari inundații din istoria recentă, salvatorii au confirmat că efortul lor și-a atins scopul: ajutorul a ajuns la timp, iar legătura cu oamenii din comunitate a fost întărită", transmite IGSU.

Foto: ISU Suceava

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Mituri și adevăruri despre lentilele de contact: Ce trebuie să știi înainte de folosire
11 aug 2025, 18:23
Când asfaltul devine toxic și umbra salvează orașul
11 aug 2025, 15:06
Incendiul din Delta Dunării: a opta zi de luptă cu flăcările. Intervin două elicoptere Black Hawk şi peste 40 de pompieri - FOTO
11 aug 2025, 15:11
Intervenție de amploare în munți pentru salvarea ciobanilor izolați de ploile torențiale - FOTO/VIDEO
11 aug 2025, 11:15
Momente dramatice în București: Un elev de școală auto a intrat în stop cardio-respirator în timpul examenului
11 aug 2025, 10:27
Accident grav în drum spre mare. Șapte mașini, implicate/ Titi Aur: Acești șmecheri creează stres
11 aug 2025, 11:02
ParintiSiPitici.ro
„Protestele vor lua amploare după ce începe școala!” Simion Hăncescu, după ce s-a întâlnit cu Ilie Bolojan: „Să se gândească foarte bine la consecințele care vor urma!”
11 aug 2025, 13:55
Schimbare importantă la ATM-urile din Grecia
11 aug 2025, 09:38
O maşină de pompieri care intervenea la un incendiu a luat foc în Teleorman
10 aug 2025, 18:42
Secretele pentru o seară lungă și o dimineață fără mahmureală
10 aug 2025, 16:05
E Bucureștiul locul „perfect” unde să îți crești copilul? Un expert explică unde stăm bine și unde rămânem în urmă
10 aug 2025, 15:17
Povestea lui David, copilul care a supraviețuit 2 zile, singur, în pădurea cu urși. Primar: M-a cutremurat când mi-a zis asta. Nu știu cum a rezistat!
09 aug 2025, 17:19
Părinte de București sau de provincie? Ce înseamnă să crești copii în capitală: Provocările prin care trec și adolescenții, explicate de un expert
09 aug 2025, 10:05
Cozi la ieşirea din ţară prin Giurgiu-Ruse şi aglomerație pe drumul către mare. Recomandările Centrului Infotrafic
09 aug 2025, 08:43
Femeie, înjunghiată de un necunoscut pe stradă, în București
08 aug 2025, 23:09
Românii din Cernăuți fac apel la Țoiu ca Ucraina să nu le închidă școlile românești: Dacă nu vom avea şcoală, nu vom avea nici biserică, nici identitatea noastră
08 aug 2025, 21:44
Mărturie cutremurătoare a unei tinere salvate de la înec de un polițist român aflat în concediu, în Creta: În acea clipă critică, doar el a făcut asta! - Foto în articol
08 aug 2025, 21:23
Incendiu de proporții în Grecia: arde necontrolat. Update: Zeci de case au ars, un bărbat a fost găsit mort/ Mai multe sate, evacuate
08 aug 2025, 19:29
Bon de pe litoralul românesc: Cât ajunge să coste un prânz banal. Și mai scandaloase sunt reacțiile. ”Dacă vrei `creveți saganaki`... SCOATE BANII, prăpăditule!”
08 aug 2025, 18:49
Ministrul Moșteanu, acuzat că a încălcat legea în zi de doliu național. Avocat: Nu conștientizează că Ministerul Apărării nu e o multinațională. Alarmă, domnule Bolojan!
08 aug 2025, 08:53
Ai unul dintre aceste 35 de nume de familie? S-ar putea să fii descendentul unei familii regale și nici măcar să nu știi!
07 aug 2025, 22:50
Viitură pe Transfăgărășan, zeci de autoturisme sunt blocate
07 aug 2025, 21:44
Imagini senzaționale din adâncurile Mării Negre. S-a transformat într-un acvariu VIDEO
07 aug 2025, 21:02
Incendiu uriaș la fostul club Bellagio din Mamaia - VIDEO
07 aug 2025, 20:20
Protest ”postmortem” în Piața Universității - 7 august. Anunț de ultim moment al Jandarmeriei/ ”N-am emigrat, am evadat” VIDEO
07 aug 2025, 19:27
Legătura dintre povestea fostului președinte italian Sandro Pertini și cea a lui Ion Iliescu pe care puțini o știu
07 aug 2025, 19:40
Ion Iliescu, ultimul drum: Reportaj DCNewsTV. Adrian Năstase, Viorica Dăncilă, Gelu Voican Voiculescu, mesaje grele. ”E totuși o despărțire” VIDEO
07 aug 2025, 19:47
A murit sora cea mică a lui Corneliu Coposu. Emil Constantinescu dezvăluie un gest extraordinar: ”Va continua să trăiască pentru mine”
07 aug 2025, 17:36
Golden Gate-ul de Brăila, misterul apei din asfalt. Șerbănescu (CNAIR): Unul dintre secrete este...
07 aug 2025, 17:55
Primul mesaj al Ninei Iliescu, după ce Ion Iliescu a fost înmormântat, în lipsa sa
07 aug 2025, 16:58
Detalii cutremurătoare în cazul crimei de la Arad. Individul care a târât-o cu mașina pe mama copiilor lui a izbucnit în lacrimi după ce a fost prins
07 aug 2025, 16:44
După ce l-a "omorât" pe Iliescu din greșeală, TVR l-a internat la muzeu. Urgențele, încurcate cu exponatele
07 aug 2025, 14:54
Mărturia unui român care a mers la înmormântarea lui Ion Iliescu. Ce i-a spus fostul președinte în 1992 / video
07 aug 2025, 14:41
Spitalul Județean Galați, lucrări intense pe șantierul  parcării  supraetajate
07 aug 2025, 13:29
Câți bani cheltuie brandurile din România pe influenceri? Un nou studiu dezvăluie cifre record în 2025
07 aug 2025, 13:20
Unde vor să ajungă românii în concediu? Topul destinațiilor de vacanță
07 aug 2025, 11:20
Cine a fost ultimul conducător român înmormântat cu funeralii de stat
06 aug 2025, 23:48
Cine este Mihai Bujor Sion, cel căruia i-ar rămâne toată averea familiei Iliescu
06 aug 2025, 23:55
De ce Elena Ceaușescu nu a suportat-o niciodată pe Nina Iliescu
06 aug 2025, 23:15
Haos și mizerie de nedescris într-un cartier din Cluj-Napoca: Locuitorii descriu un coșmar
06 aug 2025, 21:10
Ce nu s-a văzut la TV de la funeraliile lui Ion Iliescu. Imagini și declarații de culise/ VIDEO: "Nu cred că va mai exista așa ceva”
06 aug 2025, 19:48
Cine este Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, cel care ține slujbele pentru Ion Iliescu
06 aug 2025, 18:25
Avocatul românului care a provocat accidentul din Veliko Târnovo: E un om distrus, nu un infractor
06 aug 2025, 16:22
Ce spun românii care au mers să-și ia rămas bun de la Ion Iliescu. Cuvintele pe care nu le vei auzi la televizor / video
06 aug 2025, 15:48
Lecția de istorie pe care doi români au dat-o USR-ului, la funeraliile lui Ion Iliescu / video
06 aug 2025, 14:00
Apariție extravagantă la catafalcul lui Ion Iliescu. Un bărbat misterios a atras toate privirile / video+foto
06 aug 2025, 13:35
WhatsApp lovește dur: Peste 6,8 milioane de conturi ale escrocilor, șterse în jumătate de an
06 aug 2025, 10:00
Noapte de foc la granița României. Atac masiv în portul Ismail / Mesajul Ministerului Apărării
06 aug 2025, 08:40
Locuitorii pot reveni în zona salinei Praid
05 aug 2025, 22:58
Clipe de groază pentru un bucureștean. S-a trezit în miezul nopții cu un piton uriaș în baie - Foto în articol
05 aug 2025, 20:39
El este militarul care a murit în urma unui accident de muncă, la Someşeni - Foto în articol
05 aug 2025, 19:55
Va fi introdus un tren pe ruta Kiev - București. Prima cursă, săptămâna aceasta
05 aug 2025, 18:08
Cele mai noi știri
acum 13 minute
Ceaiul delicios care te va ajuta să slăbești dacă îl bei după masă
acum 1 ora 31 minute
Andrei Pleșu lecturând „perle”: „Poetul moare, dar porcul scapă” / video
acum 1 ora 39 minute
Cardurile de sănătate, clonare și coduri prin SMS: Măsura CNAS a stârnit ironii din partea medicilor
acum 1 ora 51 minute
Pericol major privind reducerea plății cu ora. Cum riscă școala românească să piardă și profesori, și calitate / video
acum 1 ora 53 minute
Rămășițe omenești, găsite în Antarctica după 66 de ani. Ale cui erau / foto în articol
acum 2 ore 7 minute
Trump a mobilizat Garda Națională în Washington și a preluat controlul asupra poliției: Capitala noastră a fost invadată de bande violente şi criminali însetaţi de sânge
acum 2 ore 41 minute
Trump, gafă notabilă privind întâlnirea sa cu Putin / video viral
acum 3 ore 2 minute
Trump, propunere surpriză pentru Putin privind războiul din Ucraina. Mesaj de ultimă oră privind noua hartă a țării vecine
Cele mai citite știri
acum 6 ore 37 minute
România se pregătește pentru trecerea la moneda euro: Riscurile, beneficiile și exemplul Greciei
pe 10 August 2025
Partid suveranist nou pe scena politică?! Bogdan Chirieac: Dacă Georgescu îl susținea pe acest om, altfel arăta România astăzi
pe 10 August 2025
„Scena de film” cu Oana Țoiu la Salzburg a stârnit un val de comentarii. Internauții au crezut că pozele sunt făcute cu inteligența artificială
pe 10 August 2025
Pilotul Vlad Zgârdău a fost un profesionist al aviației, aflat la apogeu pe avioane de linie. Două ipoteze care au dus la tragedia de Arad, unde pilotul român s-a prăbușit
acum 9 ore 45 minute
Condițiile puse de PSD pentru a reveni la masa coaliției de guvernare. Grindeanu, declarații de ultimă oră
Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

Dragoș Anastasiu/ Agerpres Stanley Milgram-testul de obediență care îl ține pe Dragoș Anastasiu la Guvern, în ciuda scandalului de corupție

de Val Vâlcu

Banc din epoca Ceaușescu, care spune totul pentru nostalgicii lui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel