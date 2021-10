„Îngerul din Kabul”, băiețelul de 2 ani care a supraviețuit în mod miraculos unui atac terorist. Gestul făcut de reporterii "The Sun" / Foto: Captură video The Sun

Un băiețel de doar doi ani, numit acum și „Îngerul din Kabul”, a ajuns la mama sa, în Marea Britanie, după ce a reușit să supraviețuiască în urma unui atac terorist din Afganistan, scrie The Sun. Mohammed Razaa fost despărțit de familia sa în timp ce afganii se grăbeau să urce oamenii la bordul avioanelor de evacuare și să scape de talibani, în august.

După ce a devenit victima unui atac terorist, copilul a avut nevoie de mai multe intervenții chirurgicale la nivelul stomacului. În momentul în care reporterii de la „The Sun” l-au găsit pe micuțul Mohammed în spital, medicii îi dădeau doar 30% șanse de supraviețuire. Însă în mai puțin de o săptămână, băiatul a ajuns în brațele mamei sale.

„Sunt atât de recunoscătoare publicației The Sun și Guvernului britanic pentru că mi l-au adus, într-un final, acasă. Nu am putut să mă opresc din plâns de când am fost separați. Să știu că nu pot să fiu acolo, să îl ajut, a fost cel mai rău lucru. Când a explodat bomba, mi-a fost teamă că a murit, însă mi s-a spus să plec”, a spus, printre lacrimi, Basbibi, mama copilului.

Tatăl băiatului și bunicul au murit în urma atentatului

Tatăl băiatului, de 22 de ani și bunicul, în vârstă de 48 de ani, au murit în urma exploziei, iar alți șase membri ai familiei au dispărut. În total explozia a ucis 187 de persoane. Basbibi a reușit să prindă un zbor spre Dubai imediat după explozie. Aceasta a reușit, ulterior, să ajungă în Marea Britanie, unde locuiește alături de două rude.

„Vreau să îi mulțumesc personal ministrului de Interne pentru că i-a ascultat cazul și i-a acordat viză. Mohammed încă se recuperează după rănile sale, dar este un miracol că a supraviețuit. Mohammed încă se recuperează, dar este un miracol că a supraviețuit. Sunt atât de fericită că, în sfârșit, putem să ne reconstruim viețile, de data aceasta într-o țară care deja ne-a oferit foarte multe.”, a mai mărturisit Basbibi.

Acum femeia speră că va avea o viață liniștită și fericită în Marea Britanie, departe de Afganistan și talibani.