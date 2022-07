Inflația din Polonia a ajuns la 15,6%, maximul din ultimii 25 de ani

Inflația anuală din Polonia a atins 15,6% în iunie, cea mai mare cifră din ultimii 25 de ani, potrivit estimărilor inițiale de la o agenția de stat Statistics Poland (GUS). Polonia se confruntă de anul trecut cu una dintre cele mai mari rate ale inflației din Uniunea Europeană, care s-a accelerat pe fondul războiului Rusiei din Ucraina.

Creșterile au fost determinate în special de prețurile la carburanți (care în iunie au crescut cu 9,4% de la o lună la lună și cu 46,7% de la un an la an) și la energie (în creștere cu 3% față de mai și cu 35,3% față de anul trecut), notează publicația Onet. Costurile cu mâncarea și băuturile au crescut cu 0,7% față de mai și cu 14,1% față de anul trecut.

W czerwcu 2022 r. #ceny towarów i usług konsumpcyjnych wg szybkiego szacunku wzrosły w porównaniu do czerwca 2021 r. o 15,6% (wskaźnik cen 115,6), a w stosunku do maja 2022 r. wzrosły o 1,5% (wskaźnik cen 101,5). https://t.co/peSO6jkR3O #GUS #CPI #WskaźnikCen #inflacja pic.twitter.com/DxMNh5huZv

Cifra din iunie urmează unei creșteri anuale de 13,9% înregistrată în mai. Eurostat, care folosește o metodologie diferită, a stabilit cifra din luna mai pentru Polonia la 12,8%, care a fost a șasea cea mai mare cifră din UE și peste cifra de 8,8% pentru întreg blocul european.

În 2021, Polonia a înregistrat cel mai ridicat nivel comun al inflației din UE, alături de Ungaria. De asemenea, Eurostat a prognozat (înainte de războiul din Ucraina) că va avea din nou cea mai mare cifră în 2022.

Euro area annual #inflation up to 8.1% in May https://t.co/0v4XMPvcbJ pic.twitter.com/YMxGlexwHM