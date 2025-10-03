€ 5.0889
Data actualizării: 17:06 03 Oct 2025 | Data publicării: 16:57 03 Oct 2025

Incident major în Belgia: 15 drone neidentificate au traversat o bază militară
Autor: Tiberiu Vasile

drona-ruseasca_84717400 Foto cu rol ilustrativ: Agerpres
 

Alertă în Belgia după ce drone neidentificate au survolat baza militară Elsenborn și au trecut în spațiul aerian german.

Autoritățile belgiene au deschis o anchetă după ce, în noaptea de joi, 15 drone au survolat baza militară Elsenborn, aflată aproape de frontiera cu Germania, au relatat publicațiile locale. Nu este încă stabilit cine a coordonat aparatele sau de unde au decolat, însă rapoartele indică faptul că acestea au trecut ulterior în spațiul aerian german, notează Politico.

Incidentul se înscrie într-o serie de perturbări provocate de drone asupra securității europene. Surse militare au catalogat situația drept neobișnuită, subliniind că Elsenborn nu găzduiește obiective sensibile care să justifice misiuni de spionaj. În schimb, baza aeriană Kleine-Brogel, unde se află arme nucleare americane, ar putea reprezenta o țintă mult mai atractivă. Ministerul Apărării de la Bruxelles a confirmat deschiderea investigației, prin intermediul biroului ministrului Theo Francken.

Aeroportul din München a fost nevoit să își suspende activitatea

Probleme similare au fost raportate și în Germania. Aeroportul din München a fost nevoit să își suspende activitatea în noaptea de joi spre vineri, după ce mai multe drone au fost detectate în apropierea pistei. Aproximativ 17 curse au fost anulate, afectând aproape 3.000 de pasageri, iar alte 15 zboruri au fost redirecționate către aeroporturi din regiune.

Din cauza întunericului, autoritățile nu au reușit să stabilească modelul sau dimensiunea dronelor, a declarat purtătorul de cuvânt al Poliției Federale, Stefan Bayer, pentru ziarul Bild. Primele observații au fost raportate la ora 21:30 (19:30 GMT), iar la scurt timp, după aproximativ o oră, dronele au fost văzute din nou. În ultimele săptămâni, mai multe aeroporturi europene s-au confruntat cu incidente similare, fiind nevoite să își întrerupă operațiunile temporar din cauza aparatelor de zbor neidentificate, conform POLITICO.

Provocări tot mai mari legate de securitatea spațiului aerian în UE

În Danemarca, aeroportul din Copenhaga a fost închis temporar după ce două-trei drone mari au fost observate în apropierea pistei — zborurile au fost deviate, iar autoritățile au descris pilotul ca fiind unul bine pregătit. Elveția a reacționat la creșterea numărului de observații de drone prin consolidarea sistemelor de apărare împotriva acestora. Armata elvețiană a semnat mai multe acorduri cadru cu furnizori de tehnologii pentru contracararea drone-lor mici și mini-drone, într-o acțiune în valoare de ~108 milioane de franci elvețieni, notează Reuters.

Aceste incidente subliniază provocările tot mai mari legate de securitatea spațiului aerian în UE: reglementarea insuficientă, lipsa unor sisteme eficiente de identificare și de răspuns rapid. În plus, aceste cazuri au generat presiune asupra guvernelor pentru a adopta tehnologii anti-drone, legislații mai stricte și pentru a coordona acțiuni transfrontaliere privind supravegherea și protecția infrastructurilor critice, punctează Le Monde.

 

belgia
germania
danemarca
europa
drone
securitate
