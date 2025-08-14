Începe turneul „The Story of 1900. A Jazz Suite”, experiența muzicală multisenzorială a anului!  În august, septembrie și octombrie, la Sibiu, Brașov, Iași și București 

The Story of 1900. A Jazz Suite, experiența muzicală multisenzorială a anului, își lansează turneul național pe 14 august, iar până în luna octombrie 2025 poate fi trăită la Sibiu, Brașov, Iași și București, în cinci spații complet diferite – indoor, outdoor / urban, industrial, clasic-elegant – care vor transforma fiecare dintre concertele-concept într-o premieră absolută.

The Story of 1900. A Jazz Suite este o suită pentru sextet de jazz și recitator, pe structura poemului simfonic, inspirată de monodrama Novecento a lui Alessandro Baricco.

O călătorie muzicală, într-o scenografie virtuală, în care jazz-ul contemporan al compozitorului și pianistului Ștefan Stoianovici (muzician distins cu două premii pentru compoziție de jazz – 2022, 2024), design-ul de video proiecții al artistului Andrei Cozlac (dublu-premiat de UNITER: Premiul special pentru video mapping – 2019, Premiul pentru video design-ul spectacolului Plugarul şi Moartea – 2022) și farmecul actorului-recitator Vlad Udrescu (Premiul UNITER pentru cel mai bun actor – Hamlet, 2025) intră în dialog și creează un univers în care publicul ajunge ca în marile acvarii-tunel, trăind cu toate simțurile povestea lui „1900”, pianistul de pe ocean.

Band-ul: Ștefan Stoianovici (compoziție, pian), Paolo Profeti (saxofon), Sergiu Bivol (trompetă), Bogdan Tănase/ Lucas Contreras (chitară), Adrian Flautistu (contrabas), Gabi Matei / Cristian Florea (tobe)

Vlad Udrescu: recitator

Andrei Cozlac și Radu Marțin: design video

Romulus Boicu: grafica

Ștefan Săcuiu: lumini

Costinela Caraene: producător, manager proiect, promovare

„Am pornit prin a reduce textul Novecento la un libret, fără să mă gândesc la muzică. Am citit textul și am subliniat frazele-cheie, cele care inspiră, care rămân în memorie. Acesta a fost primul pas. Apoi le-am reformulat. Și după ce le-am reformulat și le-am structurat în trei acte, am început să îmi imaginez cum ar suna muzica. Dar și cu provocarea să o fac cât mai... jazz contemporan. Cât despre repetițiile cu Andrei Cozlac, m-am bucurat că tot procesul de lucru a fost exact ca la un concert de jazz.” – Ștefan Stoianovici, compozitor

„Combinațiile de imagini, momentul în care ele apar, felul în care apar sunt la latitudinea noastră. Nu e o imagine înregistrată căreia îi dăm play, ci o imagine descompusă, pe care noi o compunem pe muzică, în funcție de cum simțim în momentul respectiv. The Story of 1900. A Jazz Suite îți dă multiple senzații – că ești și la concert, și la o audiție în același timp, că ești și la teatru, și la film. Iar totul e foarte bine dozat, încât experiența este coerentă, unitară. Interludiile vizuale nu încearcă să transmită o poveste ci, mai degrabă, sunt niște tablouri. Ceea ce mă interesează este să țină publicul acolo, hipnotizat, dar să nu acapareze universul sonor.” – Andrei Cozlac, artist video

PROGRAMUL CONCERTELOR

14 august – SIBIU, Filarmonica de Stat Sibiu – Concerte pe acoperiș

15 august – BRAȘOV – Piața Brassai – Brașov Jazz & Blues Festival

11 septembrie – IAȘI – Teatrul Național „Vasile Alecsandri” – Teatru la Cub

15 septembrie – BUCUREȘTI – Teatrul Apropo – Bucharest Fringe, Ediția a 15-a

15 octombrie – BUCUREȘTI – Ateneul Român – Sala Mică

BILETE la concertele de la Sibiu, Iași și București se pot cumpăra de pe IaBilet.ro.

La concertul de la Brașov intrarea este liberă.

PARTENERI: Filarmonica „George Enescu”, Filarmonica de Stat Sibiu, Asociația Culturală Fanzin, Teatrul National „Vasile Alecsandri” Iași

PARTENERI MEDIA: TVR Iași, Zile si Nopți, Radio România Muzical, Radio România Cultural, Radio Brașov, DC News, Bookhub.ro, Liternet.ro, Happ.ro, The Institute, România pozitivă

O producție a Teatrului Apropo, 2025

***

Proiect cultural co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional.

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

