Începe ediţia 2025 a Festivalului Internaţional George Enescu

Duminică, 24 august 2025, începe cea de-a 27-a ediţie a Festivalului Internaţional George Enescu, cel mai important eveniment cultural al României şi unul dintre cele mai prestigioase festivaluri de muzică clasică din lume. Timp de patru săptămâni, între 24 august şi 21 septembrie 2025, Bucureştiul devine capitala mondială a muzicii clasice, reunind peste 4.000 de artişti din 28 de ţări, în peste 100 de concerte.



Anul acesta, festivalul marchează 70 de ani de la trecerea în eternitate a lui George Enescu şi propune, sub direcţia artistică a lui Cristian Măcelaru, o ediţie construită pe trei piloni fundamentali: tradiţia enesciană, inovaţia artistică şi extinderea la nivelul comunităţilor, printr-o amplă serie de concerte în numeroase oraşe din România, dar şi prin deschiderea către noile generaţii. Festivalul oferă noutăţi spectaculoase, de la lansarea seriilor de concerte Enescu in Control powered by BRD-Groupe Societe Generale şi Enescu-JTI Immersive Experience, până la revenirea operei şi baletului în programul festivalului.

***

Peste 4.000 de artişti din 28 de ţări vor urca pe scenele Festivalului, de la orchestre legendare la tineri virtuozi. Orchestre precum Royal Concertgebouw Orchestra, Philharmonia Orchestra, Tonhalle-Orchester Zurich, Orchestre National de France, Czech Philharmonic, Budapest Festival Orchestra, WDR Symphony Orchestra, Gustav Mahler Jugendorchester, Accademia Bizantina, Orchestra Academiei Santa Cecilia, Mahler Chamber Orchestra, Academy of St Martin in the Fields, Il Giardio Armonico, şi multe altele aduc la Bucureşti standardul excelenţei.



Dirijori de renume - Klaus Makela, Cristian Măcelaru, Daniel Harding, Santtu-Matias Rouvali, Daniele Gatti, Ivan Fischer, Paavo Jarvi, Gianandrea Noseda, Manfred Honeck, Keri-Lynn Wilson, Petr Popelka, Vasily Petrenko, Alain Altinoglu - se întâlnesc cu solişti de legendă şi artişti internaţionali unanim apreciaţi: Martha Argerich, Anne-Sophie Mutter, Seong Jin Cho, Gautier Capucon, Jean-Yves Thibaudet, Rudolf Buchbinder, Alisa Weilerstein, Kian Soltani, Renaud Capucon, Julian Rachlin, Kirill Gerstein, Alexandre Kantorow, Bruce Liu, Asmik Grigorian, Sonya Yoncheva, Isabelle Faust, Nemanja RaduloviÄ, Alexandra Conunova sau Rachel Willis-SĂ¸rensen.

