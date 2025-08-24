Data publicării:

Începe ediţia 2025 a Festivalului Internaţional George Enescu

Autor: DCNews Team | Categorie: Cultura
Foto: Agerpres
Foto: Agerpres

Urmează patru săptămâni de sărbătoare a muzicii, la Bucureşti. 

Duminică, 24 august 2025, începe cea de-a 27-a ediţie a Festivalului Internaţional George Enescu, cel mai important eveniment cultural al României şi unul dintre cele mai prestigioase festivaluri de muzică clasică din lume. Timp de patru săptămâni, între 24 august şi 21 septembrie 2025, Bucureştiul devine capitala mondială a muzicii clasice, reunind peste 4.000 de artişti din 28 de ţări, în peste 100 de concerte.

Anul acesta, festivalul marchează 70 de ani de la trecerea în eternitate a lui George Enescu şi propune, sub direcţia artistică a lui Cristian Măcelaru, o ediţie construită pe trei piloni fundamentali: tradiţia enesciană, inovaţia artistică şi extinderea la nivelul comunităţilor, printr-o amplă serie de concerte în numeroase oraşe din România, dar şi prin deschiderea către noile generaţii. Festivalul oferă noutăţi spectaculoase, de la lansarea seriilor de concerte Enescu in Control powered by BRD-Groupe Societe Generale şi Enescu-JTI Immersive Experience, până la revenirea operei şi baletului în programul festivalului.

***

Peste 4.000 de artişti din 28 de ţări vor urca pe scenele Festivalului, de la orchestre legendare la tineri virtuozi. Orchestre precum Royal Concertgebouw Orchestra, Philharmonia Orchestra, Tonhalle-Orchester Zurich, Orchestre National de France, Czech Philharmonic, Budapest Festival Orchestra, WDR Symphony Orchestra, Gustav Mahler Jugendorchester, Accademia Bizantina, Orchestra Academiei Santa Cecilia, Mahler Chamber Orchestra, Academy of St Martin in the Fields, Il Giardio Armonico, şi multe altele aduc la Bucureşti standardul excelenţei.

Dirijori de renume - Klaus Makela, Cristian Măcelaru, Daniel Harding, Santtu-Matias Rouvali, Daniele Gatti, Ivan Fischer, Paavo Jarvi, Gianandrea Noseda, Manfred Honeck, Keri-Lynn Wilson, Petr Popelka, Vasily Petrenko, Alain Altinoglu - se întâlnesc cu solişti de legendă şi artişti internaţionali unanim apreciaţi: Martha Argerich, Anne-Sophie Mutter, Seong Jin Cho, Gautier Capucon, Jean-Yves Thibaudet, Rudolf Buchbinder, Alisa Weilerstein, Kian Soltani, Renaud Capucon, Julian Rachlin, Kirill Gerstein, Alexandre Kantorow, Bruce Liu, Asmik Grigorian, Sonya Yoncheva, Isabelle Faust, Nemanja RaduloviÄ, Alexandra Conunova sau Rachel Willis-SĂ¸rensen.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Începe ediţia 2025 a Festivalului Internaţional George Enescu
24 aug 2025, 09:27
Ivana Mladenović, câștigătoarea premiului pentru regie la Festivalul Internațional de Film de la Sarajevo pentru lungmetrajul românesc „Sorella di Clausura”
23 aug 2025, 13:02
Programul ACTUALIZAT al Festivalului Enisala – Unitate la Cetate
23 aug 2025, 13:00
"Tinerețea unui dictator", în premieră, sâmbătă seară (23 august), la TVR Cultural - Video în articol
22 aug 2025, 20:12
Cine alege muzica de la radio? Compozitorii și interpreții români, excluși de la posturile comerciale
22 aug 2025, 13:32
Toma Caragiu, 100 de ani de la nașterea actorului
21 aug 2025, 11:31
ParintiSiPitici.ro
Ai remarcat acest comportament la copilul tău? Deși profesorii nu îl apreciază și îl consideră deranjant, cercetătorii spun că este cel mai clar semn al unei inteligențe peste medie
23 aug 2025, 17:48
Cătălin Josan, în doliu după pierderea mamei sale. „Era veselă, își făcea planuri mari”
20 aug 2025, 21:58
Comorile Galațiului, accesibile cu ajutorul hologramelor și a realității virtuale
20 aug 2025, 13:51
Zoe Dumitrescu-Bușulenga - Maica Benedicta, 105 ani de la naștere 
20 aug 2025, 11:22
Lungmetrajul ”Rusalka”, regizat de Claudiu Mitcu, la Stockholm, în programul Noul Film European
18 aug 2025, 15:06
Atlantykron 2025, sub semnul științei, culturii și al inteligenței artificiale
18 aug 2025, 15:01
Atlantykron 2025, sub semnul științei, culturii și al inteligenței artificiale
Atlantykron 2025, sub semnul științei, culturii și al inteligenței artificiale
A murit actorul Terence Stamp
17 aug 2025, 21:31
Trei actrițe care au jucat în filme cu echipe de producție din România, premiate la Festivalul de la Locarno
17 aug 2025, 14:46
Începe turneul „The Story of 1900. A Jazz Suite”, experiența muzicală multisenzorială a anului!  În august, septembrie și octombrie, la Sibiu, Brașov, Iași și București 
14 aug 2025, 08:07
Actorul Marius Manole, mesaj emoționant pentru Angela Gheorghiu, înaintea concertului aniversar
14 aug 2025, 15:45
Primele imagini din filmul Cravata Galbenă, inspirat din viața dirijorului Sergiu Celibidache, au fost lansate oficial
14 aug 2025, 13:05
Șapte spectacole din Festivalul OFF Avignon 2025, la Festivalul Internațional Shakespeare, Craiova
14 aug 2025, 12:06
Ai o pisică? Atunci trebuie să citești cartea Anei Andronic - BUZU: Totul despre mâțe
07 aug 2025, 08:48
Egiptul mai hotărât ca niciodată: Cel mai mare muzeu arheologic al lumii se deschide lângă piramide, cu o colecție spectaculoasă dedicată lui Tutankhamon
07 aug 2025, 00:02
Muzeul Tradițiilor Militare Dâmbovițene, un nou obiectiv în Târgoviște - VIDEO
04 aug 2025, 09:53
Muzeul Naţional de Istorie, uitat de autorităţi. Expoziţii la parter, ruină la etaj - VIDEO
02 aug 2025, 10:51
MTV va dispărea  din grilele TV până la finalul lui 2025
31 iul 2025, 13:06
Mircea Cărtărescu critică Programul de guvernare: Catastrofă pentru cultura română
30 iul 2025, 14:40
Festivalul Borșului Lipovenesc de Jurilovca, suspendat din cauza măsurilor de austeritate. Primarul: A fost o decizie extrem de grea pentru mine
30 iul 2025, 09:20
Hashtagii, acuzați de trumpism. Inițiativă ”păguboasă” din Guvern: o subordonează unor interese politice ale momentului
26 iul 2025, 18:01
BIFF revine în 2025: Un juriu internațional de elită, o competiție nouă și filme în premieră absolută
23 iul 2025, 21:32
„Dinți de lapte”, regizat de Mihai Mincan, selectat la Festivalul Internațional de Film de la Veneția
22 iul 2025, 13:58
Cristian Măcelaru, la BBC Proms. Festivalul, un simbol pentru cultura britanică
22 iul 2025, 13:38
Câinii Familiei Regale, imortalizați într-o emisiune de timbre. ”Cavalier”, cea mai apreciată rasă
22 iul 2025, 13:10
Marea recesiune a culturii. Guvernul Bolojan, „gest inconștient în aceeași Românie în care 49% dintre cetățeni susțineau programul țării așa-zis suverane”
22 iul 2025, 09:08
Autoarea Raluca Niță decodifică forța gesturilor liderului Vladimir Putin în noua sa carte, „Limbajul nevăzut al puterii”
22 iul 2025, 08:09
Opera Națională București pune în vânzare biletele pentru prima parte a stagiunii 2025 - 2026 
21 iul 2025, 13:21
Actrița Ada Galeș, în vârstă de 34 de ani, are cancer. Ascult-o într-un interviu special la DC News, care astăzi capătă un nou sens / video
19 iul 2025, 18:24
Cazul Țundrea revine la cererea publicului. Totul despre cea mai mare și gravă eroare judiciară
19 iul 2025, 17:06
Beneficiile activităților artistice pentru copii și adulți
17 iul 2025, 16:04
Marele pictor român care a murit la 32 de ani de ftizie, omagiat de Romfilatelia
16 iul 2025, 14:47
„Ai carte, ai parte” nu are nicio legătură cu învățătura. Ce însemna, de fapt, când a apărut, în Transilvania
16 iul 2025, 11:04
Încep filmările serialului Harry Potter, fără Daniel Radcliffe. Cine joacă în rolul principal
15 iul 2025, 09:58
“Radiografia unui posibil asasinat economic”, thriller-documentar scris de Elena Tănase
11 iul 2025, 20:25
Expoziția ”Brâncuși, Nașterea sculpturii moderne”, organizată de Centre Pompidou la H’ART Museum Amsterdam, cu sprijinul ICR
11 iul 2025, 12:36
Un actor din "Asterix şi Obelix" a murit în mod misterios. Parchetul din Paris a deschis o anchetă
10 iul 2025, 20:15
Angela Gheorghiu, Orishas, Disney - Aladdin și Jonas Kaufmann: patru evenimente pentru care beneficiezi de bilete la prețuri avantajoase până pe 1 august
10 iul 2025, 15:42
Fără șlapi, pantaloni scurți sau maiouri la teatru! Cine nu respectă codul vestimentar nu e lăsat să intre și nici nu primește rambursarea biletului
10 iul 2025, 08:52
Mirabela Dauer la 78 de ani: O viață dedicată muzicii românești
09 iul 2025, 21:42
A murit actrița Ioana Bulcă, talentata blondă din „Astă seară dansăm în familie”
09 iul 2025, 13:33
Trei filme românești, premiera la Festivalul de la Locarno: ”Dracula”,”Sorella di Clausura” și „Dumnezeu nu ne va ajuta”
08 iul 2025, 12:51
„Antiportret de familie”, o nouă reprezentație, în 15 iulie de la ora 17:00, pe scena Teatrului Național București
08 iul 2025, 11:17
Regizorul filmelor cu „Superman” rescrie legenda. Cum schimbă James Gunn fața eroului pentru noua generație
07 iul 2025, 13:35
Ozzy Osbourne și Black Sabbath, concert de adio emoționant în fața a 40.000 de fani - VIDEO
06 iul 2025, 09:28
Cele mai noi știri
acum un minut
Putin vrea totul: Litoralul ucrainean, gurile Dunării și Republica Moldova – Avertismentul lui Bogdan Chirieac
acum 38 de minute
Norvegia și Germania își unesc forțele pentru Ucraina: Sisteme Patriot de aproape 700 milioane de dolari
acum 40 de minute
Limită de două ore pe zi pentru telefoane? Orașul care a zguduit internauții cu propunerea sa radicală: E o limită imposibilă
acum 1 ora 27 minute
Nicușor Dan, mesaj de Ziua Independenței Ucrainei: Sprijin pentru apărare, reconstrucție și integrare europeană
acum 1 ora 38 minute
Bărbat găsit decedat în faţa blocului, la Aiud
acum 2 ore 22 minute
Începe ediţia 2025 a Festivalului Internaţional George Enescu
acum 2 ore 50 minute
SUA au oprit în secret utilizarea unei arme puternice de către Ucraina împotriva Rusiei. Cine decide, de fapt, în final
acum 3 ore 14 minute
Delta Dunării renaște. 1.000 de hectare reconectate cu apele fluviului şi transformate într-un veritabil paradis natural
Cele mai citite știri
pe 23 August 2025
Viteza la care nu mai ai nicio şansă să scapi cu viaţă în cazul unui impact în punct fix. Titi Aur explică
pe 23 August 2025
Mari surprize la Kiev. Pe cine ar vota ucrainenii la prezidențiale dacă duminica viitoare ar fi alegeri?
pe 23 August 2025
Planul lui Putin care l-a șocat pe Trump. Ce urmează: "Avem o nouă ordine politică mondială. Republica Moldova e desertul"
pe 23 August 2025
Cât câștigă un srilankez în România: are masă, casă, transport și asigurare de sănătate incluse. Detaliul umilitor pentru români: În 2 ani am casa gata!
pe 23 August 2025
Biletul de autobuz, tramvai şi metrou, mai scump în Bucureşti. Iată cât va costa
SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel