Data publicării: 08:15 17 Oct 2025

Incendiu puternic la două hale din Suceava: Pompierii intervin cu 12 autospeciale
Autor: Elena Aurel

pompieri_30123200 Inquam Photos/ George Călin
 

Pompierii din Suceava și Botoșani intervin cu 12 autospeciale pentru stingerea unui incendiu izbucnit la două hale din Dumbrăveni, potrivit ISU Suceava.

Conform ISU, cele două hale se află la aproximativ 200 de metri distanță una de cealaltă.

"La prima hală, în care erau depozitate materiale de construcţii şi textile, incendiul este localizat şi se lucrează pentru lichidare. Suprafaţa afectată este de aproximativ 1.000 metri pătraţi. A doua hală, cu funcţionare multiplă, are afectate un atelier auto, o magazie cu materiale plastice, o magazie cu materiale textile şi acoperişul unui atelier de tâmplărie, toate pe aproximativ 1.000 metri pătraţi", au transmis reprezentanţii ISU.

La faţa locului intervin pompierii militari de la ISU Suceava şi ISU Botoşani, împreună cu Serviciile Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă Dumbrăveni, Salcea şi Vereşti, precum şi Serviciul Privat pentru Situaţii de Urgenţă "Grup Construct Bucovina". În total, la fața locului acționează 12 autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare și două ambulanțe SMURD.

 

 

smurd
suceava
botosani
incendiu
