Incendiu puternic la două hale din Suceava: Pompierii intervin cu 12 autospeciale

Conform ISU, cele două hale se află la aproximativ 200 de metri distanță una de cealaltă.

"La prima hală, în care erau depozitate materiale de construcţii şi textile, incendiul este localizat şi se lucrează pentru lichidare. Suprafaţa afectată este de aproximativ 1.000 metri pătraţi. A doua hală, cu funcţionare multiplă, are afectate un atelier auto, o magazie cu materiale plastice, o magazie cu materiale textile şi acoperişul unui atelier de tâmplărie, toate pe aproximativ 1.000 metri pătraţi", au transmis reprezentanţii ISU.



La faţa locului intervin pompierii militari de la ISU Suceava şi ISU Botoşani, împreună cu Serviciile Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă Dumbrăveni, Salcea şi Vereşti, precum şi Serviciul Privat pentru Situaţii de Urgenţă "Grup Construct Bucovina". În total, la fața locului acționează 12 autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare și două ambulanțe SMURD.