Update/ Incendiu pe aeroportul Luton, din Londra. Toate zborurile au fost suspendate

Toate zborurile vor fi suspendate până la ora 14:00 pe aeroportul Luton, anunţă conducerea aeroportului.

"Serviciile de urgenţă rămân la faţa locului după incendiul de noaptea trecută. Am decis suspendarea zborurilor până la ora 3 pm (14:00 GMT), miercuri", anunţă reprezentanţii Luton Airport conform Reuters.

- ştirea iniţială -

Aeroportul londonez Luton a suspendat toate zborurile până miercuri la prânz din cauza unui important incendiu care a provocat prăbuşirea parţială a uneia dintre parcările sale, a anunţat conducerea sa, scrie AFP.



"Siguranţa pasagerilor şi a personalului nostru rămâne principala noastră prioritate. Prin urmare, am luat decizia de a suspenda toate zborurile până miercuri, 11 octombrie, la ora 12.00", 11.00 GMT, a indicat aeroportul situat la aproximativ patruzeci de kilometri nord de centrul Londrei şi deservit de mai multe companii aeriene low-cost, scrie Agerpres.

Conform Sky News, departamentul de pompieri transmite că "jumătate din parcare este complet acoperită de incendiu, iar clădirea a suferit daune structurale importante". Patru pompieri şi un membru al staff-ului aeroportului au fost duşi la Spitalul Luton şi Dunstable, conform serviciului de ambulanţă East Service.

se actualizează...

