Înalții oficiali din SUA au spus care va fi perioada în care China ar putea invada Taiwanul: Nu e o coincidență că fereastra de oportunitate e în timpul administrației Biden

China ar putea invada Taiwanul în următoarele 18 luni, au declarat oficiali actuali și foști familiarizați cu informațiile americane și aliate pentru Fox News, sugerând o fereastră deosebit de „periculoasă” între reuniunea Congresului Național al Partidului Comunist Chinez din noiembrie anul acesta și alegerile prezidențiale din SUA din 2024.

Doi foști înalți oficiali au declarat pentru Fox News că informațiile sugerează că Republica Populară Chineză vede potențiala oportunitate pentru un asalt amfibiu și o invazie militară a Taiwanului în acel interval de timp.

„Întotdeauna am avut și am fost întotdeauna conștienți de faptul că Republica Populară Chineză are un plan mereu prezent, în continuă evoluție, pentru un asalt amfibiu și o invazie militară a Taiwanului. Dacă nu reușesc să se reunifice politic, atunci o vor face cu forță”, a spus un fost înalt oficial al serviciilor de informații care a discutat despre informațiile unui aliat al SUA din Indo-Pacific.

„Ceea ce este diferit acum este că avem informații despre faptul că acest lucru a trecut de la un scenariu nedefinit, nebulos, la convingerea că există o fereastră de oportunitate în următoarele 18 luni”, a continuat oficialul. „Nu cred că este o coincidență că fereastra de oportunitate se află în cadrul unei administrații Biden”.

Un fost înalt oficial al administrației Trump a declarat că vizita Președintelui Camerei, Nancy Pelosi, în Taiwan este folosită ca „pretext” pentru o agresiune sporită chineză în jurul Taiwanului, dar a spus că „nu este cauza reală a acesteia”.

CITEȘTE ȘI - China face exerciții militare în apropiere de Taiwan. Chirieac: Dacă începe războiul, o să îl simțim cu inflație de 100%

Fereastra de oportunitate este în următorii doi ani

Fostul comandant al forțelor americane din Indo-Pacific, amiralul Philip Davison a mărturisit anul trecut că Republica Populară Chineză ar putea invada Taiwanul în următorii șase ani, până în 2027.

„Fereastra este acum între Congresul Partidului și următoarele alegeri prezidențiale din SUA”, a spus oficialul, menționând că fereastra s-ar putea închide până în ianuarie 2025, la sfârșitul perioadei de tranziție prezidențială. „Cred că acum ne aflăm într-o fereastră de doi ani foarte periculoasă”, a spus el.

Cel de-al 20-lea Congres Național al Partidului Comunist Chinez este de așteptat să aibă loc în noiembrie, unde președintele chinez Xi Jinping urmează să fie reales.

Un purtător de cuvânt al Consiliului Național de Securitate al Casei Albe a declarat pentru Fox News că Statele Unite „nu vor o criză și nu vor căuta să o provoace”.

"Suntem pregătiți să gestionăm ceea ce Beijingul alege să facă. Nu ne vom angaja în ciocniri și nu căutăm să escaladăm", a declarat purtătorul de cuvânt al NSC pentru Fox News. „În același timp, vom fi stabili și hotărâți. Nu vom fi descurajați să operam în mările și cerurile Pacificului de Vest așa cum am făcut-o de zeci de ani”, a adăugat acesta.

Purtătorul de cuvânt a adăugat că Statele Unite „vor continua să sprijine Taiwanul, în concordanță cu angajamentele noastre în temeiul Legii relațiilor cu Taiwan, și să apere un Indo-Pacific liber și deschis”.

"Comunicăm îndeaproape cu aliații și partenerii noștri și menținem linii deschise de comunicare Beijingul", a spus purtătorul de cuvânt. „Vom continua să facem ceea ce facem – să susținem pacea și stabilitatea dincolo de strâmtoare”, a mai spus el.

Cu toate acestea, fostul înalt oficial al administrației Trump a declarat pentru Fox News că „probabilitatea invaziei a crescut dramatic, China percepând că Statele Unite sunt într-o poziție slăbită”, după „predarea” administrației Biden a Afganistanului în fața talibanilor, în august 2021, și invazia Ucrainei de către Rusia, scrie Fox News.

CITEȘTE ȘI - Cresc tensiunile în Asia. China anulează întâlnirea bilaterală cu Japonia după declarația G7 privind Taiwanul

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News