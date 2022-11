Industria tutunului avertizează: Măsurile luate de UE vor crește comerțul ilicit de țigări

Photo by form PxHere

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), impozitarea tutunului este un instrument eficient, reducând consumul de tutun mai rapid decât orice altă măsură unică.

Urmând linia OMS, țările UE au pus accize diferențiate la tutun, iar potrivit unui raport al Financial Times , Comisia Europeană ia în considerare acum chiar și dublarea nivelului de impozitare într-o nouă propunere legislativă așteptată în curând.

Unii observatori de la Bruxelles sugerează că acest lucru poate fi motivat cel puțin parțial de inflație, care a pus sub presiune bugetele UE și au nevoie urgentă de numerar proaspăt.

Din punct de vedere al sănătății, forța Europei pentru creșterea impozitării tutunului a avut într-adevăr ca rezultat reducerea ratelor de fumat. Din 2017, sondajele Eurobarometru au arătat o scădere medie de 3% a consumului de tutun în întregul bloc.

Cu toate acestea, industria susține că țările care au crescut accizele pentru a reduce fumatul au deschis simultan și ușa din spate comerțului ilicit cu tutun.

Potrivit raportului anual KPMG, finanțat de industria tutunului, consumul ilicit de tutun în UE a crescut cu 3,9% sau 1,3 miliarde de țigări în 2021, bazându-se pe creșterea de 2,3% din 2020.

”Dacă aceste țigări ar fi fost achiziționate în mod legal în țările în care au fost identificate, s-ar fi ridicat taxe suplimentare de 10,4 miliarde de euro în UE 27”, se arată în raportul KPMG .

Emanuele Bracco, profesor asociat de economie la Universitatea din Verona, a declarat pentru Euractiv la începutul acestui an că scumpirea produselor din tutun deschide ”o uriașă ușă în spate pentru contrabandă”.

”Dacă acționați prea brusc pe aceste piețe, chiar și cu intenții bune, puteți ajunge la consecințe nedorite, cum ar fi o creștere a contrafacerii și o ocazie de contrabandă”, a spus el.

Bracco a avertizat, de asemenea, despre efectele negative asupra sănătății, deoarece aceste produse nu sunt reglementate și nu fac obiectul aceluiași nivel de controale și standarde ca și lanțurile legale.

Dar Banca Mondială nu împărtășește argumentul privind pierderea veniturilor fiscale.

Potrivit unui raport al Băncii Mondiale, creșterea ratelor accizelor la tutun va reduce accesibilitatea acestuia și ”după cum arată dovezile, va reduce consumul”.

”Prin implementarea acum reformele fiscale pe tutun, factorii de decizie pot alege un drum rapid către societăți mai sănătoase și mai prospere”, se arată în raport.

Citește și:

Se scumpesc ţigările din 2023

Anul nou nu aduce cele mai bune veşti pentru fumători. Se scumpesc ţigările din 2023. Mai mult, dispozitivele care eliberează nicotină sub formă de vapori, vor fi taxate pentru prima dată la nivelul întregii Uniuni Europene. Potrivit unui proiect al Comisiei Europene, accizele se vor dubla, de la 1,8 euro pentru un pachet de 20 de țigarete, la 3,6 euro, potrivit Financial Times. Scumpirile vor afecta în principal Europa de Est, unde un pachet poate costa sub trei euro. Pentru țigările electronice cu nicotină, planul este ca accizele să varieze pornind de la 20%, în funcție de cât de puternice sunt.

Potrivit statisticilor publicate în revista medicală The Lancet, numărul fumătorilor activi a crescut în în ultimii ani la 1,14 miliarde (1.140.000.000) de persoane, de la 967 de milioane de fumători câți erau în 2012 și numărul este în creștere. Mai mult, sunt estimate 1,3 miliarde de persoane dependente de tutun până în 2025.

În acest context, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) o numește „epidemia de tutun”, care ucide 8 milioane de persoane în fiecare an, în același timp având un efect devastator și asupra bugetului personal sau al familiei, golind considerabil portofelele fumătorilor... Citește mai mult AICI.

