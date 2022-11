Anul nou nu aduce cele mai bune veşti pentru fumători. Se scumpesc ţigările din 2023. Mai mult, dispozitivele care eliberează nicotină sub formă de vapori, vor fi taxate pentru prima dată la nivelul întregii Uniuni Europene. Potrivit unui proiect al Comisiei Europene, accizele se vor dubla, de la 1,8 euro pentru un pachet de 20 de țigarete, la 3,6 euro, potrivit Financial Times. Scumpirile vor afecta în principal Europa de Est, unde un pachet poate costa sub trei euro. Pentru țigările electronice cu nicotină, planul este ca accizele să varieze pornind de la 20%, în funcție de cât de puternice sunt.

Tot mai mulți fumători, de la un an la altul

Potrivit statisticilor publicate în revista medicală The Lancet, numărul fumătorilor activi a crescut în în ultimii ani la 1,14 miliarde (1.140.000.000) de persoane, de la 967 de milioane de fumători câți erau în 2012 și numărul este în creștere. Mai mult, sunt estimate 1,3 miliarde de persoane dependente de tutun până în 2025.

În acest context, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) o numește „epidemia de tutun”, care ucide 8 milioane de persoane în fiecare an, în același timp având un efect devastator și asupra bugetului personal sau al familiei, golind considerabil portofelele fumătorilor.

Conform statisticilor, unu din cinci români fumează. Se pare că ponderea este mai mare în rândul băr­baților (22%), decât în rândul femeilor (18,9%), arată o analiză a companiei de cercetare de piaţă Euromonitor. La nivel mondial Ro­mânia se află aproape de coada clasamentului, mult departe de maximele înregistrate de Grecia sau Polonia.

„În Grecia şi Polonia circa 40% din populaţie consumă în 2020 cel puţin un produs pe bază de nicotină pe zi, cele două fiind ţările cu cea mai mare pondere de fumători la nivel mondial. La polul opus se găsesc Israel şi Japonia cu doar 19% din populaţie care e fumătoare”, au precizat analiştii studiului Nicotine Survey.

A sporit contrabanda cu țigări. Câți fumători sunt la nivel mondial

Contrabanda de țigări înseamnă mai puține taxe și impozite plătite guvernelor. La nivel mondial există 1 miliard de fumători, deși numărul acestora a scăzut în ultimii ani, din cauza campaniilor de conștientizare, a orientării oamenilor către un stil de viață mai sănătos, dar și a scumpirii produselor de tutun.

Politicile de reducere a riscurilor, precum şi politicile generale privind sănătatea publică trebuie să fie responsabilitatea parlamentelor naţionale sau chiar a Parlamentului European, a declarat Andrzej Fal, Directorul Insitutului de Ştiinţe Medicale al universităţii din Varşovia. Potrivit aces­tuia, guvernele au prea puţin timp pentru a acţiona constant şi consistent în problemele de sănătate publică, din cauza ciclului electoral prea scurt, scrie ziarul Bursa.

Cea mai mare prevalenţă a fumatului se întâlneşte la grupa de vârstă 15-24 ani – 34.8% şi 25-34 ani – 32.9%. Cea mai mare parte a fumătorilor (61.6%) fumează între 10 şi 20 de ţigări pe zi. O persoană din zece fumează mai mult de 20 de ţigări pe zi, 3 din 5 persoane au încercat măcar o dată să fumeze în viaţă. Din totalul fumătorilor, 58% au declarat că doresc să se lase de fumat, iar aproape jumătate dintre fumători au încercat să se lase de fumat cel puţin o dată în viaţă, arată un studiu publicat pe site-ul StopFumat.eu.

