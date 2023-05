Imagini cu orașul ucrainean Mariinka, ras de pe fața pământului de Rusia / video + foto

Orașul Mariinka se află în apropiere de Donețk, estul Ucrainei, și după invazia la scară largă declanșat de Federația Rusă la începutul anului 2022, acesta s-a aflat în prima linie de distrugere.

În prezent, orașul este complet ras e pe fața pământului, iar acolo unde în urmă cu mai mulți ani existau blocuri și alte clădiri, acum există doar niște grănezi uriașe de moloz.

Mariinka face parte din regiunea Donețk, pe care Federația Rusă pretinde că a anexat-o în urma unor referendumuri ilegale organizate în toamna anului trecut. Alte trei regiuni, Lugansk, Zaporojie și Herson au organizat astfel de plebiscite pentru alipirea la Federația Rusă.

Mai jos, imagini cu ceea ce a fost în trecut orașul Mariinka.

This is what Marinka looks like from a drone



Footage: Konstantin and Vlada Liberov. pic.twitter.com/OAbarbdIPE