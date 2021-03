Ianis Zicu, încrezător că Farul Constanţa va juca în playoff-ul din Liga 2

"Cred că ați văzut că am încercat să câștigăm. Din păcate, nu am marcat, dar sunt bucuros că am astfel de jucători. În decurs de un an, am făcut o echipă care să pună probleme Craiovei și să nu le dea prea multe șanse. Azi am obținut doar un punct, dar e un punct care ne ajută în continuare. Clujul e afară, Petrolul e afară. E afară Călărași sau Viitorul. Sunt șanse, mergem înainte cu încredere. Se vor juca 100% și nu am niciun dubiu că se va întâmpla ceva care să nu fie în regulile fair-play-ului. Cred că am arătat bine, nu am arătat ca o echipă speriată.

Eu n-am considerat niciodată că în ultima etapă stăm, ci că noi am jucat primii. Am jucat noi, acum așteptăm o minune, deși nu e o minune, e un lucru firesc și avem nevoie de puțină șansă. După ce am văzut ultimele meciuri și ce erori de arbitraj au fost... inclusiv la Slatina. Petrolul a ieșit cum a ieșit, Clujul a ieșit cum a ieșit. Avem 32 de puncte, ne mândrim cu ele și ne dau șanse să rămânem în primele șase.

Nu am de ce să vorbesc de plecare. Am încredere că ne putem bate pentru promovare. Nu lucrul ăsta contează. Sunt mândru de ce s-a întâmplat. Sunt echipe de Liga 2 cu bugete mai mari decât ale noastre. Noi avem buget de 500-600 de euro. Cum să mă gândesc că aș putea să retrogradez cu acești băieți care au luptat și merită toate felicitările?", a spus Ianis Zicu, după meciul cu U Craiova 1948, conform Digisport.ro.