Haosul continuă! Aeroporturile europene, încă afectate după atacul cibernetic. Anulări în lanț la Bruxelles, Londra și Berlin

Un atac cibernetic desfășurat în weekend a paralizat sistemele automate de check-in și îmbarcare la mai multe aeroporturi europene, provocând anulări și întârzieri semnificative - cel mai afectat fiind Bruxelles, unde aproape jumătate dintre cursele programate au fost anulate.

Blocajul informatic, raportat inițial sâmbătă, a condus la perturbări în lanț: deși duminică situația s-a ameliorat parțial la Berlin și la Londra Heathrow, pasagerii au continuat să se confrunte cu zboruri reprogramate sau anulate. Reprezentanții aeroportului din Londra au transmis că lucrează la remedierea defecțiunilor, și le-au cerut scuze celor afectați, precizând totodată că „marea majoritate a zborurilor au continuat să opereze” și recomandând călătorilor să verifice situaţia înainte de plecare.

"Încă nu este clar" când serviciile vor reveni complet la normal

În dimineața zilei de luni, Collins Aerospace — furnizorul software vizat — a anunțat că implementează în faza finală actualizările necesare pentru eliminarea disfuncțiilor, potrivit BBC. Autoritățile belgiene, însă, au avertizat că „încă nu este clar” când serviciile vor reveni complet la normal, iar aeroportul din Bruxelles a cerut companiilor aeriene anularea a aproape 140 din cele 276 de zboruri programate pentru ziua de luni, conform agenției AP.

La nivel național, Centrul Național de Securitate Cibernetică din Marea Britanie a confirmat colaborarea cu Collins Aerospace, cu aeroporturile afectate, cu Departamentul pentru Transporturi și cu forțele de ordine pentru a evalua impactul incidentului. Ministrul britanic al Transporturilor, Heidi Alexander, a transmis că primește „rapoarte regulate” și monitorizează evoluția situației.

Executivul european a anunțat că urmărește îndeaproape atacul

Executivul european a anunțat că urmărește îndeaproape atacul, dar, până în prezent, nu există semnale că impactul ar fi „extins sau grav”. Între timp, aeroporturile din Berlin și Bruxelles au recunoscut încă din weekend că au fost afectate de consecințele atacului informatic, iar Londra Heathrow a raportat întârzieri la cel puțin 100 de zboruri; la Bruxelles au fost înregistrate aproximativ 70 de întârzieri, iar la Berlin circa 15.

Forțele de ordine și operatorii tehnici continuă să acționeze pentru restabilirea fluxului operațional, iar autoritățile îndeamnă pasagerii să consulte companiile aeriene sau site-urile aeroporturilor înainte de a se deplasa către terminale, conform BBC.