€ 5.0927
|
$ 4.3982
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 15:25 12 Oct 2025

Hamas a capitulat. Gruparea teroristă a acceptat să nu mai conducă Fâșia Gaza după războiul cu Israelul
Autor: DC News Team

israel fasia gaza atac hamas israelian (10)
 

Hamas nu va participa la guvernarea Fâşiei Gaza după război, a declarat duminică o sursă din cadrul mişcării islamiste palestiniene, în ajunul unui summit consacrat enclavei palestiniene şi care va reuni luni, în Egipt.

Un armistiţiu a intrat în vigoare vineri, după doi ani de război între Israel şi Hamas în Fâşia Gaza, pe baza planului în 20 de puncte al preşedintelui american, care prevede dezarmarea Hamas şi exclude orice rol al mişcării islamiste în viitoarea guvernare a teritoriului palestinian.

"Pentru Hamas, guvernarea Fâşiei Gaza este o problemă rezolvată. Hamas nu va participa deloc la faza de tranziţie, ceea ce înseamnă că a renunţat la controlul asupra Fâşiei Gaza, dar rămâne un element fundamental al societăţii palestiniene", a declarat pentru AFP această sursă apropiată echipei de negociatori ai Hamas, sub condiţia anonimatului, amintește Agerpres și AFP.

Deşi conducerea Hamas a fost în trecut divizată în privinţa unor chestiuni cheie, privind îndeosebi viitoarea administrare a Gazei, refuzul dezarmării pare să întrunească un consens.

"Hamas acceptă un armistiţiu pe termen lung şi că armele sale nu vor fi folosite deloc în această perioadă, cu excepţia cazului unui atac israelian asupra Gazei", a declarat sursa.

"Propunerea de predare a armelor este exclusă şi nu este negociabilă", a declarat sâmbătă pentru AFP un oficial Hamas, vorbind sub condiţia anonimatului.

Prima clauză a planului Trump prevede că Fâşia Gaza, unde mişcarea islamistă a preluat puterea în 2007, va deveni "o zonă deradicalizată şi liberă de terorism, care nu va reprezenta o ameninţare pentru vecinii săi".

Planul prevede, de asemenea, că Hamas nu va juca niciun rol în viitoarea guvernare a Fâşiei Gaza şi că infrastructura şi arsenalul său militar vor fi distruse.

În timpul unei faze de tranziţie, un comitet palestinian "tehnocratic şi apolitic" va fi responsabil de gestionarea serviciilor publice.

Sursa apropiată negociatorilor Hamas a indicat că echipa a solicitat Egiptului, una dintre ţările cu rol de mediator, să convoace o întâlnire înainte de sfârşitul săptămânii viitoare pentru a ajunge la un acord privind componenţa acestui comitet, adăugând că lista de nume este "aproape gata".

"Hamas, împreună cu celelalte facţiuni, a propus 40 de nume. Nu există absolut niciun drept de veto asupra lor şi niciunul dintre ele nu aparţine Hamas", a adăugat sursa citată.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 27 minute
O viperă care a mușcat un bărbat beat criță a murit din cauza intoxicației cu alcoolul din sângele acestuia
Publicat acum 46 minute
Tăieri, austeritate și dispreț. Nicu Alifantis: E revoltător. Se alege praful de tot, fi-v-ar ordonanța de râs!
Publicat acum 59 minute
Cutremure în cascadă la Câmpulung. Nou seism duminică dimineață
Publicat acum 1 ora si 0 minute
„O perioadă deloc ușoară pentru România”: Natalia Intotero, despre provocările din educație și rolul ministrului David
Publicat acum 1 ora si 44 minute
Principalul obstacol în calea păcii în Ucraina, potrivit lui Lukaşenko
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 10 Oct 2025
Medicul Corina Aricescu a murit. „Rămân în urmă miile de pacienți în viața cărora a contribuit în ultimii 23 de ani”
Publicat pe 10 Oct 2025
Oana Țâfnoiu, nervoasă la Digi 24! Prelipceanu i-a pus o întrebare simplă, iar ministra i-a retezat-o
Publicat pe 10 Oct 2025
Preot, după ce medicul Corina Aricescu a murit: De cât e nevoie ca să intri în Rai? 15 minute
Publicat pe 10 Oct 2025
Decizia care l-ar putea transforma pe Bolojan într-un premier foarte popular. Chirieac: Ar crește mult în sondaje
Publicat pe 10 Oct 2025
Răsturnare de situație cu Premiul Nobel pentru Pace: Gestul sublim făcut de María Corina Machado
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close