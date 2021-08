Halva cu SĂPUN și fistic, descoperită pe raftul magazinelor din România. Președintele APRIL: Este o bombă calorică

Incredibil ce a găsit jurnalistul Laurențiu Botin într-un magazin din România. În plin scandal al alertelor alimentare și al produșilor cancerigeni, acesta a a descoperit un nou produs neconform. Este vorba despre o halva pe eticheta căreia scrie că ar conține fistic, dar și săpun.

Laurențiu Botin a prezentat în emisiunea „100%” de joi seară, de la Realitatea PLUS, produsul care a fost cumpărat dintr-un magazin din București. Potrivit traducerii în limba română, la ingredientele de pe produsul prezentat apar notate următoarele ingrediente: extras de săpun E471, regulator de aciditate, zahăr 50%, aroma naturală vanilie și carbohidrați 5%, deși, în eticheta originală de deasupra, carbohidrații sunt trecuți în proporție de 51%.

Președintele APRIL: Acest produs este neconform

Preşedintele Asociaţiei Patronale Române din Industria Laptelui (APRIL), Dorin Cojocaru, invitat în emisiunea „100%” de joi seară, a declarat că în cazul produsului „Halva turcească cu fistic” „nu este respectat regulamentul care stă la baza etichetării, nu sunt trecuți alergenii, pentru că are fistic. Mai este greșită și traducerea în limba română. Am văzut 50% zahăr. Acel extras de săpun e prima dată când văd așa ceva, plus grăsime foarte mare... Este o bombă calorică. Cred că ar fi trebuit să aibă o aprobare a unei autorități de control. Eticheta este incompletă. Acest produs este neconform”.

Două tone de chiftele, retrase dintr-un lanţ de magazine

Inspectorii ANSVSA au decis retragerea de la vânzare a două tone de chiftele care conţineau oxid de etilenă, un compus chimic interzis în Uniunea Europeană. Conform şefului ANSVSA, Mihai Ponea, produsele ar fi fost deja retrase de la raft, dar o parte au fost deja vândute.

"Este vorba de aproximativ 2 tone de chiftele în care s-a identificat prezenţa oxidului de etilenă. Am fost notificat aseară de către un alt stat membru. Pe această cale, atrag atenţia în mod deosebit lanţurilor de magazine care au comercializat aceste chiftele să afişeze public, la vedere, care este tipul şi lotul acestor produse, pentru ca cei care au cumpărat produsul să îl poată identifica şi returna. Este foarte important asta!

Au fost retrase de pe rafturi, dar au fost comercializate o parte din aceste chiftele, aşa că rog public ca supermarketurile să afişeze fotografia produsului la intrarea în magazin, pentru a putea fi adus înapoi de clienţi", a declarat Mihai Ponea, directorul ANSVSA, la Antena 3.

