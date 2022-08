Având în vedere că există zvonuri că Donald Trump intenționează să candideze din nou la președinția Statelor Unite ale Americii în anul 2024, analistul de politică eternă H. D. Hartmann a explicat care sunt resorturile care vor încerca să-l împiedice pe acesta să obțină un nou mandat la Casa Albă:

„Vor încerca blocarea lui Donald Trump de a candida în 2024 și, dacă nu se reușește, îl vor aresta. Exact cum a fost în România. Singura diferență este că în România vorbeam de lucruri minore în raport cu politica mondială, pe când în SUA vorbim, totuși, de hegemonul mondial care are o problemă de justificare a acțiunilor sale atunci când vine vorba de Donald Trump.

Acesta va candida, va avea șanse să redevină președinte al SUA, dar ceilalți vor face absolut tot posibilul, inclusiv încălcarea legilor și Constituției americane, așa cum a fost în cazul confiscării pașapoartelor sale, care nu făcea parte din misiunea agenților Triple A ai F.B.I.-ului (...).“, a spus H. D. Hartmann.

Hartmann: Trump habar nu are ce înseamnă lupta împotriva corupției

„Vorbim de un dezastru pentru democrație. Oricât i-ar fi de opozant, Trump are dreptul să câștige alegeri. Ei sunt înnebuniți să nu-l mai lase pe Trump să candideze și sunt absolut convins că, așa cum au făcut în România, vor folosi și în SUA. Vor inventa dosare, minciunile se vor ține lanț, vor fi din ce în ce mai multe provocări, iar Donald Trump habar nu are cum a fost în România și cum se pregătește să fie în Polonia și în alte țări europene. Habar nu are ce înseamnă lupta împotriva corupției (...).

El a fost o greșeală a istoriei, nu a ieșit cum au vrut ceilalți, ci a ieșit natural. El are o viziune absolutistă despre democrație și mecanismul ăsta cu vine un președinte republican, vine un președinte democrat, noi ne facem banii, exploatăm poporul american, luăm și de la alte popoare și suntem fericiți și vine un popor care s-a săturat de falsul ideologic servit toată ziua și l-a votat masiv fără ca acești oameni să se aștepte. Atât de devastat a fost sistemul subteran, care de 100 de ani creștea miliardari, toți erau sub control, după ce a venit Donald Trump încât au manipulat marile tensiuni rasiale. El nu a știut să le gireze, nu a avut oameni, a fost sabotat de proprii lui consilieri și șfei de cabinet, iar apoi a venit pandemia, care l-a debusolat“, a spus, la DC News, la emisiunea Geostrategica, H. D. Hartmann, analist de politică externă.

Liz Cheney, ”fiica regalităților politice americane", eșec în fața candidatei lui Trump, fiu de emigrant. Hartmann: Este un lucru de neiertat

Liz Cheney a pierdut alegerile primare din Wyoming, iar acest fapt politic a avut ecou în emisiunea Geostrategica, cu Hartmann și Curtifan.

„Eliminarea lui Liz Cheney dovedește influența majoră pe care Donald Trump o are. Liz Cheney este unul dintre cei zece republicani care au votat la ultimul impeachment (punere sub acuzare - trad.), nici nu mai era președinte Donald Trump, dar doamna Pelosi a dorit al treilea proces de suspendare a președintelui, acest proces fără nicio valoare, decât cea simbolică. Cheney este fiica regalităților politice republicane din Wyoming, un stat conservator agricol, care l-a dat pe Dick Cheney - cât a fost vicepreședinte al lui George W. Bush, juniorul familiei. Este considerat arhitectul invaziei ilegale din Irak.

El a avut câteva poziții după atentatele teroriste de la 11 septembrie, din New York, foarte dure și considerate, la vremea aceea, extremiste. Liz Cheney a luat o atitudine foarte antitrumpistă. Ea a pierdut, de fapt, din cauza acestei atitudini, foarte clar. Nimeni nu a înțeles de ce a dorit neapărat să dovedească că Donald Trump a participat la celebra insurecție de la Capitoliu“, a spus H.D. Hartmann (citește continuarea AICI).

