Data actualizării: 10:23 08 Oct 2025 | Data publicării: 10:21 08 Oct 2025

Hunter Biden ar fi încercat să vândă terenurile din jurul Ambasadei SUA din România. Ce legături avea cu Gabriel Popoviciu
Autor: Tiberiu Vasile

hunterbiden_17527200 Foto: Agerpres
 

O investigație dezvăluie implicarea lui Hunter Biden într-o afacere imobiliară controversată în România, ce viza terenurile din jurul Ambasadei SUA din București, în colaborare cu omul de afaceri Gabriel Popoviciu și un grup dirijat de o companie chineză.

O investigație amplă publicată în New York Times dezvăluie că Hunter Biden, fiul fostului președinte american, ar fi încercat să transfere proprietatea terenului din jurul Ambasadei SUA de la București către un consorțiu în care era implicată o companie chineză. Documente interne și declarații confidențiale sugerează că el însuși recunoștea complexitatea situației ca pe un „impas etic”.

Potrivit sursei, tranzacția ar fi implicat transfer de teren adiacent ambasadei - ori chiar parcela pe care este amplasată clădirea - către grupul de investitori chinezi. Unele părți din această acțiune au fost respinse de foști colaboratori de-ai săi, iar alții au negat că astfel de intenții au existat vreodată.

"Se pare că avem un interes din toate unghiurile posibile”

Hunter Biden ar fi avut două roluri: acționar într-o companie mixtă ce ar fi urmat să dețină terenurile din jurul ambasadei, alături de unchiul său și un dezvoltator român, precum și avocat al proiectului, oferind consultanță juridică aceluiași dezvoltator, Gabriel Popoviciu, pentru a bloca un dosar de corupție local legat de terenuri.

„Se pare că avem un interes din toate unghiurile posibile”, i-a scris Biden într-un mesaj pe WhatsApp din mai 2017 către un partener de afaceri, potrivit arhivelor consultate de NYT.

Cercetarea jurnalistică se bazează pe sute de documente, inclusiv scrisori, emailuri, mesaje text înregistrate prin cereri de acces la informații și extrase din laptopuri atribuite lui Biden, susțin sursele citate.

Propunerea s-a prăbușit în 2017, înainte ca părțile chineze să investească, ca urmare a tensiunilor între parteneri. În timpul conflictului, Biden a scris: „Eu sunt singurul care își pune întreaga moștenire de familie în joc.”

În tot acest timp, tatăl său, Joe Biden, atunci vicepreședinte al SUA, încuraja România să combată nepotismul și corupția - un contrast evident între mesajul public și implicațiile afacerii proiectate în țară.

Gabriel Popoviciu a fost ținta unor demersuri anticorupție sprijinite de vicepreședintele Biden

Dezvoltatorul român Gabriel Popoviciu fusese ținta unor demersuri anticorupție sprijinite de vicepreședintele american, vizat pentru achiziția în 2000 a unor terenuri de la o universitate agricolă, la un preț considerat subevaluat de procurori. De asemenea, i se imputase o tentativă de mituire a unui oficial care se ocupa de  anchetă.

Potrivit investigației, Biden a semnat în 2015 un contract cu firma sa - Boies Schiller Flexner - pentru consultanță legală destinate lui Popoviciu, cu scopul de a influența administrația Obama să exercite presiuni asupra autorităților române. El și partenerii săi au negociat o coaliție cu CEFC China Energy, vizând un joint-venture între 300 și 500 de milioane de dolari.

În acel context, Hunter a primit aproximativ 1 milion de dolari pentru consultanță de la Popoviciu și alte plăți legate de CEFC, deși nu există dovezi care să-l implice pe Joe Biden în aceste tranzacții. Ulterior, CEFC a intrat în colaps după investigații în SUA și China, iar președintele companiei a fost arestat.

Chiar dacă afacerea românească este mai puțin mediatizată decât implicațiile sale ucrainene, analiștii o consideră un exemplu revelator al modului în care rețelele internaționale caută să implice membri ai familiilor politice în activități strategice de influență globală, notează New York Times.

 
 

